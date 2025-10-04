Przeczytaj w weekend
Kultowa seria horrorów wraca. Wiemy, kto wyreżyseruje Oszukać przeznaczenie 7

Seria Oszukać przeznaczenie nie kończy swojego biegu. Po rekordowym sukcesie części Więzy Krwi studio New Line szykuje kolejną odsłonę horrorowej marki. Za kamerą siódmej części stanie belgijski filmowiec Michiel Blanchart.
Amelia Figiela
Tagi:  oszukać przeznaczenie 
horrror
30. Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi – 6,8 (87%) fot. New Line Cinema
Oszukać Przeznaczenie 7 staje się faktem. Studio New Line, zachęcone ogromnym sukcesem Oszukać przeznaczenie: Więzy Krwi, które zarobiło na świecie aż 315 milionów dolarów i zostało najbardziej dochodowym rozdziałem w 25-letniej historii serii, zdecydowało się na kontynuację. Tym razem za reżyserię odpowiada belgijski twórca Michiel Blanchart.

Kim jest nowy reżyser kontynuacji Oszukać Przeznaczenie?

Blanchart zdobył rozgłos dzięki krótkometrażowemu You’re Dead Helene, który zgarnął nagrody na prestiżowych festiwalach w Brukseli i Gérardmer. Krytycy chwalili go za umiejętne łączenie horroru, humoru i romansu – styl, który przywodził na myśl wczesne filmy Edgara Wrighta. Kolejny projekt Belga, pełnometrażowy thriller Night Call, okazał się przełomem w jego karierze. Produkcja zdobyła aż dziesięć statuetek Magritte’a – belgijskiego odpowiednika Oscarów – w tym dla najlepszego filmu i najlepszego reżysera.

Obecnie Michiel Blanchart pracuje również nad anglojęzyczną adaptacją You’re Dead Helene w studiu TriStar Pictures, a jednym z producentów jest sam Sam Raimi. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego kolejnym wielkim wyzwaniem będzie właśnie Oszukać Przeznaczenie 7 – kolejna część kultowej serii horrorów, w której przeznaczenie nie pozostawia bohaterom żadnej ucieczki.

Źródło: Deadline

