Ciche miejsce: Dzień pierwszy - są pierwsze reakcje. To może być najlepsza część serii!

Pierwsze reakcje na Ciche miejsce: Dzień pierwszy są w większości pozytywne. Część krytyków stwierdziło nawet, że to ich ulubiony film we franczyzie. Jednocześnie produkcja postawiła na trochę inne emocje niż w przypadku poprzednich części, co nie wszystkim widzom może przypaść do gustu.

Ciche miejsce: Dzień pierwszy - pierwsze reakcje

Przede wszystkim pochwalono występy aktorskie Lupity Nyong’o i Josepha Quinna. Światło reflektorów skradł jednak czworonożny członek obsady. Widzowie są zachwyceni kotem, który towarzyszył głównym bohaterom. Krytycy zgadzają się, że film jest najlepszy, gdy skupia się na ludziach i temacie człowieczeństwa. Z recenzji można wywnioskować, że Ciche miejsce: Dzień pierwszy jest mniej straszne, niż poprzednie części, za to bardziej wzruszające. Nowe miejsce akcji, czyli duże miasto, także wprowadza pewne urozmaicenie dla fanów franczyzy i rozbudowuje znane uniwersum. Choć dla niektórych - wciąż niewystarczająco.

Część reakcji możecie zobaczyć poniżej. Przetłumaczyliśmy dla was najciekawsze fragmenty.

Uwielbiam Ciche miejsce: Dzień pierwszy. Tematycznie, o ile dwie pierwsze części były bardziej zbliżone do ALIEN - pojedynczej i cichej chwili grozy - to Dzień pierwszy reprezentuje ALIENS. Wielka, głośna i przerażająca masakra potworów.

Ciche miejsce: Dzień pierwszy jest doskonałe. Nie było tam takiej ilości apokaliptycznej rzezi, na jaką liczyłem, ale wątek ludzi, który przedstawiono, jest zarówno przerażający jak i piękny. Lupita Nyong’o i Joseph Quinn są świetni. Pokazano też nowe ciekawe informacje o świecie. No i kot jest prawdziwą gwiazdą.

Ciche miejsce: Dzień pierwszy może być moim ulubionym filmem z serii. Miejskie otoczenie przynosi nowe emocje i trzyma w napięciu. Ale to, co naprawdę wyróżnia ten film, to poruszająca historia o odnajdywaniu wewnętrznego spokoju, nawet w obliczu apokalipsy, opowiedziana przez Lupitę Nyong'o i reżysera Michaela Sarnoskiego.

Ciche miejsce: Dzień pierwszy jest trochę mniej straszne, ale ma większe serce. Sceny, mające przestraszyć widza, są przewidywalne. Kot kradnie każdą scenę i będziecie wstrzymywać oddech za każdym razem, gdy pojawi się na ekranie, co nie jest ani złe, ani dobre. Występy Josepha Quinna i Lupity Nyong'o były dobre, ale całą uwagę skupiłem na kocie.

