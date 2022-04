Cień i kość - wycięta scena z 1. sezonu z Aliną i Kiriganem. Obsada czyta wpisy z Twittera w zabawnym wideo

fot. Netflix

Zdjęcia do 2. sezonu Cień i kość zmierzają ku końcowi. Gdy prace na planie zostaną ukończone to nastąpi okres postprodukcji, więc na nowe odcinki serialu fani jeszcze poczekają kilka miesięcy. Dlatego z okazji rocznicy premiery 1. sezonu na Netfliksie, która miała miejsce 23 kwietnia 2021 roku do sieci trafiło kilka niepublikowanych materiałów.

Jednym z nich jest wycięta scena, w której Alina (Jessie Mei Li) przebywała w Ravce, a jej związek z Kiriganem (Ben Barnes) miał jeszcze charakter przyjaźni, a nie romansu. W niej widzimy jak jadą razem na koniach przez pole. Podczas jazdy Alina rozpościera ramiona jak ptak do lotu, prawdopodobnie rozkoszując się poczuciem wolności. Kirigan obserwuje ją uważnie, a nawet uśmiecha się pozornie szczerym uśmiechem. Scenę możecie zobaczyć poniżej.

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1517933827431223296

Ponadto w sieci pojawiło się niepublikowane zdjęcie z 1. sezonu, a także plakat promocyjny, który można też znaleźć na Instagramie serialu, ale w kilku częściach.

Cień i kość

Z okazji rocznicy do sieci trafiło też wideo, w którym obsada czyta różne zabawne tweety. W jednej grupie są Jessie Mei Li (Alina), Ben Barnes (Kirigan) i Archie Renaux (Malyen Oretsev), a w drugiej znajdują się Freddy Carter (Kaz), Amita Suman (Inej) i Kit Young (Jesper).

Cień i kość to amerykański serial fantasy Netfliksa na podstawie książek Leigh Bardugo. Opowiada o Alinie, która służy w wojsku, podczas wojny toczonej z pomocą czarodziejów, zwanych Grishami. Jej życie zmienia się, gdy ujawniają się jej magiczne zdolności.

2. sezon zaadaptuje historię z drugiego tomu pt. Oblężenie i nawałnica. Będzie liczyć 8 odcinków.