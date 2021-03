Ciężar prawdy - 5. sezon nie powstanie. Serial skasowany!

fot. materiały prasowe

Ciężar prawdy (ang. Burden of Truth) to serial, który skupia się na prawniczce, Joannie Hanley. Kobieta powraca do swojego rodzinnego miasteczka, by rozwiązać zagadkę tajemniczej choroby. Produkcja zadebiutowała w 2018 roku. Do tej pory powstały 4 sezony oraz wyemitowano 34 odcinki.

Jak donosi serwis Deadline 4. sezon jest ostatnim dla tego kanadyjskiego serialu. Informację potwierdzili na Facebooku przedstawiciele produkcji.

Jesteśmy bardzo dumni z historii, które mogliśmy opowiedzieć w każdym sezonie, zwłaszcza tych związanych ze sprawiedliwością społeczną. Jesteśmy również ogromnie wdzięczni za wsparcie, jakie otrzymaliśmy od naszych fanów na całym świecie. Szczególne podziękowania należą się społeczności w Winnipeg i Selkirk w Manitobie za tak serdeczne przyjęcie naszej ekipy.

Twórcą Ciężaru prawdy jest Brad Simpson. W serialu występowali Kristin Kreuk, Peter Mooney, Star Slade, Meegwun Fairbrother, Anwen O’Driscoll, Nicola Correia-Damude.

Finałowy epizod 4. sezonu zatytułowany Standing by Peaceful Waters został wyemitowany 18 marca.