Arnold Schwarzenegger pokieruje ludzkością w przypadku inwazji kosmitów. "Jestem gotów, by służyć"

Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie spodziewał się, że jednym z poważniejszych problemów dzisiejszego świata okaże się pandemia. Teraz więc najbardziej nierealne scenariusze stają się nieco mniej nieprawdopodobne. Brytyjska firma zajmująca się badaniem opinii publicznej przeprowadziła ankietę, która wyłonić miała znaną osobowość, najbardziej nadającą się na przywódcę ludzkości w przypadku inwazji kosmitów. Ankietowani Brytyjczycy wskazali, że to Arnold Schwarzenegger, aktor i były gubernatora Kalifornii, najlepiej się do tego nadaje. Sam zainteresowany z dumą przyjął to wyróżnienie i zapewnił, że w przypadku inwazji ludzkość może na niego liczyć.

Drugie miejsce zajął Will Smith. W gronie znanych osób typowanych do tego, by poprowadzić ludzkość w razie ataku wrogo nastawionych przybyszy z kosmosu, znaleźli się m. in. Donald Trump, Joe Biden, Kamala Harris, David Attenborough, Bruce Willis, Tom Cruise, Harrison Ford, Sigourney Weaver oraz Gillian Anderson.

Dziękuję, że we mnie wierzycie. Jestem gotów, by służyć.

https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1372598097654648832