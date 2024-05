Cillian Murphy w 28 lat później! Aktor powraca do roli Jima

fot. materiały prasowe

Danny Boyle oraz Alex Garland połączyli siły, aby powrócić do świata znanego z 28 dni później i stworzyć kontynuacje tego horroru. Wiadomo już, że w głównych rolach wystąpią Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson oraz Ralph Fiennes. Wreszcie potwierdzono, że do obsady dołączył również Cillian Murphy, który ponownie odegra rolę Jima.

28 lat później - Cillian Murphy w obsadzie

Wcześniej krążyły pogłoski o angażu Murphy'ego w projekt, gdy został wytypowany jako producent wykonawczy. Teraz Sony potwierdził te informacje. Tom Rothman opowiedział o tym w rozmowie z Deadline.

- Będzie, ale w zaskakujący i rozwijający sposób, jeśli mogę to tak określić. To Danny Boyle w najlepszym wydaniu, w połączeniu z bardzo komercyjnym gatunkiem, jaki mieliśmy z Edgarem Wrightem i Baby Driverem. Czasami, gdy na arenie komercyjnej umieści się prawdziwego, popisowego reżysera, to podnosi poprzeczkę.

Nie wiadomo, jak dużą rolę Murphy będzie odgrywał w filmie. Możliwe, że będzie stanowił niewielką część fabuły.

28 lat później - premiera została zaplanowana na 20 czerwca 2025 roku.