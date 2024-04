Cillian Murphy w Far Cry 7? Aktor może zagrać złoczyńcę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Użytkownik "j0nathan" to scooper, który już wcześniej podawał sprawdzone szczegóły dotyczące gier Ubisoft. Z jego najnowszych postów na X wynika, że Cillian Murphy może być zaangażowany w nową grę z franczyzy Far Cry. Prawdopodobnie aktor pójdzie śladami Michaela Mando, wcielając się w głównego antagonistę gry przygodowej.

Scooper opublikował zdjęcie Murphy'ego, kraba, numer "7" oraz dynamit odliczający do 72 godzin. Podpisał zdjęcia następującym zdaniem: "Jeśli do tej pory nic się nie zmieni".

Si rien ne change d'ici là 😌 pic.twitter.com/96HQvYHZfb — j0nathan (@xj0nathan) April 20, 2024 ROZWIŃ ▼

Przypomnijmy, że we wrześniu 2023 roku pojawiły się pogłoski dotyczące fabuły Far Cry 7. Gra ma stanowić historię o porwaniu rodziny protagonisty, która toczy się - i musi zostać zakończona - w ciągu 72 godzin, co odpowiada 24 godzinom czasu rzeczywistego. W rezultacie liczba "7" oraz 72-godzinne odliczanie prędko naprowadziły fanów do wniosku, że post j0nathana dotyczył kolejnej części gry.

Ubisoft wciąż nie potwierdził, że pracuje nad Far Cry 7 ani nie ogłoszono obsady.