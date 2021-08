Cineman.pl - premiery na wrzesień 2021. Prisoners of the Ghostland w ofercie

fot. materiały prasowe

Cineman.pl to platforma oferująca widzom dostęp do filmów na zasadzie PVOD. Oznacza to, iż po wykupieniu dostępu do danego tytułu, wybraną przez nas produkcję możemy oglądać przez określony czas. W tabelce przedstawiamy listę filmów, które trafią do oferty serwisu we wrześniu 2021.

Jedną z najciekawszych propozycji są Prisoners of the Ghostland. Główną rolę w filmie Siona Sono gra Nicolas Cage, a produkcja ma być połączeniem westernu, kina samurajskiego oraz postapokaliptycznego thrillera. Głównym bohaterem jest napadający na banki mężczyzna, który w ciągu trzech dni musi odnaleźć wnuczkę bogatego gangstera. Nowością jest także Jeden gniewny człowiek Guya Ritchiego. W ofercie znalazły się również takie tytuły jak Dzień Matki z Julią Roberts czy Poza systemem z Johnem Boyegą.

Więcej informacji o nowościach VOD na stronie vod.naekranie.pl

Cineman.pl - nowości na wrzesień 2021