Prisoners of the Ghostland - zdjęcia z filmu. Nicolas Cage i misja w mieście samurajów

fot. RLJE Films

Prisoners of the Ghostland to nadchodzący film w reżyserii Siona Sono. Film ma być połączeniem westernu, kina samurajskiego oraz postapokaliptycznego thrillera, a w głównej roli wystąpił Nicolas Cage. Do sieci trafił plakat oraz kilkanaście nowych zdjęć promujących produkcję. Znajdziecie je w naszej galerii.

Akcja osadzona będzie w mieście Samurai Town. Nicolas Cage wcieli się w postać mężczyzny napadającego na banki, który zostaje zwolniony z więzienia przez bogatego gangstera o pseudonimie Gubernator. Adoptowana wnuczka gangstera zaginęła, a grany przez Cage'a bohater ma trzy dni na to, by ją odnaleźć. W przeciwnym razie skórzany kombinezon, w który bohater jest odziany, eksploduje. Autorami scenariusza są Aaron Hendry oraz Rexa Sixo Safai.

W obsadzie, oprócz Nicolasa Cage'a, zobaczymy Billa Moseleya, Sofie Boutelle, Nicka Cassavetesa, Taka Sakaguchiego oraz Yuzuke Nakaye.

Za film odpowiada firma RLJE, która stała także za produkcją Mandy. W niej również wystąpił Nicolas Cage.

Prisoners of the Ghostland

Prisoners of the Ghostland - premiera w USA 17 września.