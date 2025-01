Sony anulowało dwa projekty. Jednym z nich była nowa gra w uniwersum God of War

Jason Schreier z serwisu Bloomberg powraca z kolejnymi zaskakującymi doniesieniami z branży gier. Tym razem dziennikarzowi udało się dotrzeć do informacji na temat anulowania przez Sony dwóch nieujawnionych jeszcze projektów. Chodzi konkretnie o nową grę od studia Bend (twórców między innymi Days Gone) oraz... grę-usługę w uniwersum God of War.

Za ten drugi projekt miał odpowiadać zespół Bluepoint Studios, znany przede wszystkim jako twórcy ciepło przyjętego remake'u Demon's Souls. Studio w latach 2020-2022 miało pomagać przy God of War: Ragnarok, a następnie powierzono im prace nad zupełnie nową odsłoną tej marki, która miała być właśnie grą-usługą. Schreier dodaje również, że aktualny status Bluepoint Studios nie jest jasny. Studio nie zostało zamknięte, ale nie wiadomo też, czym się obecnie zajmuje.

PlayStation fans have speculated for years about Bluepoint's new projects since the well-received PS5 remake of Demon's Souls (2020).

I can report that from 2020-2022 they were helping on God of War Ragnarok. Since then they've been on the live-service project that was canceled today. Now, unclear

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) January 17, 2025 at 12:32 AM