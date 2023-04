Citadel - niezwykle drogi serial Amazona od Braci Russo pod ostrzałem krytyki

fot. Amazon Prime Video

Citadel to niesamowicie drogi serial realizowany przez Amazon Prime, którego reżyserami są Bracia Russo, twórcy filmów Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry, a zatem jednych z najlepszych filmów w historii MCU. Joe i Anthony Russo także wcześniej świetnie sobie radzili, tworząc jedne z lepszych odcinków serialu Community. Jednak po zrobieniu filmów dla Kinowego Uniwersum Marvela, nie mogą zrealizować projektu ocenianego relatywnie dobrze. Ich Cherry z Tomem Hollandem zebrało cięgi, natomiast Gray Man z udziałem Ryana Goslinga był zdaniem wielu po prostu przeciętny. Wygląda na to, że złej passy nie przerwie też serial Citadel od Amazona.

Serial szpiegowski od Braci Russo miał kosztować 300 mln dolarów, zgromadzono niezłą obsadę i zapowiadano, że może to być początek nowego serialowego uniwersum. Krytycy nie są jednak pod wrażeniem tej produkcji. The Hollywood Reporter określa serial jako "przeciętny" i dodaje, że może fani aktorów będą zadowoleni, ale cała reszta będzie ze sobą walczyć, aby wytrwać przy ekranie. Rolling Stone ostrzej stwierdza, że to po prostu słaby serial, który jest nijaki i wygląda tanio, biorąc pod uwagę budżet.

Recenzja na portalu Inverse pełna jest wątpliwości czy serial zdoła utrzymać jakiekolwiek zainteresowanie przy 2. sezonie, który został już wcześniej zapowiedziany. Produkcja nie spełnia oczekiwań i Bracia Russo wydają się być facetami, którzy upodobali sobie tworzenie szpiegowskich thrillerów sredniego poziomu dla ojców w średnim wieku. Nasz redaktor naczelny, Dawid Muszyński tak skomentował trzy pierwsze odcinki:

Fabuła serialu jest banalna i wiedzieliśmy ją już w wielu amerykańskich serialach. Momentalnie pojawia się w głowie Tożsamość Bourne'a. Tam też mieliśmy do czynienia z agentem, który w wyniku przypadku stracił pamięć. A o Pamięci absolutnej nawet nie wspomnę. Jestem przekonany, że gdyby ta produkcja powstała na przełomie lat 80. i 90., wyglądałaby podobnie tylko w głównej roli zobaczylibyśmy pewnie Davida Hasselhoffa lub Jonathana LaPagila. Cytadela to nic więcej jak szpiegowski serial akcji nastawiony na ciągłe zaskakiwanie widza tym, kto jest podwójnym agentem i w którym momencie sobie o tym przypomni lub objawi prawdziwe intencje. Tyle że wszystko tu jest do bólu przewidywalne.

Citadel - o czym jest serial?

Osiem lat temu Cytadela upadła. Niezależna agencja szpiegowska mająca za zadanie dbać o bezpieczeństwo wszystkich ludzi została zniszczona przez agentów organizacji Manticore. Jest to potężny syndykat manipulujący światem z cieni. Kiedy Cytadela upadła, elitarni agenci Mason Kane (Richard Madden) i Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) ledwo uszli z życiem, ale pamięć została im wymazana. Od tego czasu pozostawali w ukryciu, żyjąc z nową tożsamością. Pewnego dnia Masona namierza dawny kolega, Bernard Orlick (Stanley Tucci), który desperacko potrzebuje jego pomocy, by powstrzymać Manticore przed ustanowieniem nowego porządku świata. Mason wyrusza na poszukiwanie Nadii, by razem wyruszyć na misję, która zabierze ich w różne rejony świata.

Cytadela - premiera w Amazon Prime Video odbędzie się 28 kwietnia 2023 roku.