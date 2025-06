Kevin Spacey wybacza osobom, które w niego wątpiły. Jest gotowy do wielkiego powrotu

fot. Netflix

Kevin Spacey powiedział, że wybacza osobom, które „pospieszyły się z osądem” przed wyrokiem w jego sprawie, ale nie zamierza ponownie z nimi współpracować w przyszłości. Dwukrotny zdobywca Oscara za role w American Beauty i Podejrzanych nie może również doczekać się powrotu do aktorstwa.

Jestem bardzo wdzięczny osobom z branży, które mnie wspierały i były gotowe poczekać na wyrok sądu, zanim zdecydowały, co o mnie myślą. Ci ludzie mają moje zaufanie i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby je utrzymać przez resztę życia. Za to ci, którzy pospieszyli się z osądem i sami zdecydowali, że jestem winien – wybaczam im, ale nie zamierzam z nimi współpracować.

Kevin Spacey podziękował też Franco Nero za to, że był pierwszą osobą, która po kontrowersjach miała odwagę go obsadzić w projekcie i zaczęła w ten sposób pewien trend. Dodał: „Jestem zajęty od tamtej pory i niesamowicie podekscytowany powrotem do pracy w znaczący sposób, ponieważ mam tak wiele historii, które zamierzam opowiedzieć”.

To jednak nie ostatnia wizyta aktora w sądzie. Ruari Cannon, który w 2024 roku przyczynił się do powstania filmu dokumentalnego na jego temat nadawanego przez Channel 4 i Investigation Discovery, również wytoczył przeciwko gwieździe House of Cards pozew.