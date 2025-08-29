Expedition 33 to nie koniec? Clair Obscur może być początkiem większej serii

fot. Sandfall Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 spotkało się z uznaniem zarówno graczy, jak i krytyków, a gra cieszy się tak dużą popularnością, że dalszy rozwój tego uniwersum wydaje się tylko kwestią czasu. Niedawno otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że wydana w tym roku produkcja może być początkiem nowej, większej marki. Wspomniał o tym Guillaume Broche ze studia Sandfall Interactive w rozmowie opublikowanej na kanale YouTube MrMatty Plays.

Clair Obscur to nazwa całej serii, a Expedition 33 jest jedną z historii, które chcemy opowiedzieć w jej ramach. Jak dokładnie będzie to wyglądać i na czym będzie polegać koncepcja — na to jest jeszcze za wcześnie. Jedno jednak jest pewne: to nie jest koniec serii Clair Obscur — wyznał Broche.

Cały wywiad, z którego pochodzi powyższa wypowiedź, możecie obejrzeć poniżej.

Przypominamy, że Clair Obscur: Expedition 33 możecie zagrać na PC, PS5 i Xbox Series X|S. Gra jest również dostępna w katalogu usługi Xbox Game Pass.

