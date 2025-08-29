placeholder
Reklama
placeholder

Expedition 33 to nie koniec? Clair Obscur może być początkiem większej serii

Guillaume Broche ma dobre wieści dla graczy, którzy pokochali Clair Obscur: Expedition 33. W niedawnym wywiadzie zdradził on, że twórcy mają w planach więcej historii, choć jest jeszcze za wcześnie, by mówić o jakichkolwiek konkretach.
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Clair Obscur: Expediti... 
sandfall interactive
5. Clair Obscur: Expedition 33 - dawno żadna produkcja mnie tak nie zaintrygowała, jak ta. Fabuła wydaje się interesująca, podobnie do zamierzeń gameplayowych i całość prezentuje się naprawdę ślicznie. Utalentowana obsada aktorska z paroma gwiazdami Hollywood również napawa optymizmem. No i klimat, ach ten klimat. fot. Sandfall Interactive
Reklama

Clair Obscur: Expedition 33 spotkało się z uznaniem zarówno graczy, jak i krytyków, a gra cieszy się tak dużą popularnością, że dalszy rozwój tego uniwersum wydaje się tylko kwestią czasu. Niedawno otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że wydana w tym roku produkcja może być początkiem nowej, większej marki. Wspomniał o tym Guillaume Broche ze studia Sandfall Interactive w rozmowie opublikowanej na kanale YouTube MrMatty Plays.

Clair Obscur to nazwa całej serii, a Expedition 33 jest jedną z historii, które chcemy opowiedzieć w jej ramach. Jak dokładnie będzie to wyglądać i na czym będzie polegać koncepcja — na to jest jeszcze za wcześnie. Jedno jednak jest pewne: to nie jest koniec serii Clair Obscur — wyznał Broche.

Cały wywiad, z którego pochodzi powyższa wypowiedź, możecie obejrzeć poniżej. 

Przypominamy, że Clair Obscur: Expedition 33 możecie zagrać na PC, PS5 i Xbox Series X|S. Gra jest również dostępna w katalogu usługi Xbox Game Pass.

Clair Obscur: Expedition 33 - recenzja gry

Źródło: youtube.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Clair Obscur: Expediti... 
sandfall interactive
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Apple TV+ wrzesień
-

Apple TV+ - nowości na wrzesień 2025. Kulawe konie, The Morning Show i Specjalistka

2 Małpa
-

Nadchodzi nowy film ze świata H.P. Lovecrafta? Spójrzcie tylko na ten detal

3 Al Pacino - Rytuał (2025)
-

Te filmy nie uchroniła nawet gwiazdorska obsada. Krytycy bezwzględni - same negatywne recenzje

4 Terminator 3: Bunt maszyn
-

Stworzył Obcego i mógł kontynuować Terminatora. Dlaczego tego nie zrobił?

5 Good Boy
-

Czy pies umiera w finale Good Boy? Odpowiedź na najczęściej wyszukiwane pytanie w Google

6 Wydane w 1999 roku Dino Crisis dziś jest tytułem nieco zapomnianym, a szkoda. To naprawdę udany survival-horror, za którego stworzenie odpowiada Shinji Mikami - prawdziwa legenda branży i jeden z twórców kultowej serii Resident Evil. Choć oprawa znacznie się zestarzała, to gra nadal potrafi przyprawić o szybsze bicie serca.
-
Plotka

Dino Crisis mogło powrócić. Capcom miał jednak inne plany

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e166

Moda na sukces

s12e08

Okrutni jajcarze

s08e14

Ekipa z New Jersey

s58e23

s27e22

Big Brother (US)

s21e06

Misja Moda

s2025e170

Anderson Cooper 360

s2025e173

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Carla Gugino
Carla Gugino

ur. 1971, kończy 54 lat

Rebecca De Mornay
Rebecca De Mornay

ur. 1959, kończy 66 lat

Emily Hampshire
Emily Hampshire

ur. 1981, kończy 44 lat

Nicole Anderson
Nicole Anderson

ur. 1990, kończy 35 lat

Lea Michele
Lea Michele

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 265-267. Co się wydarzy?

10

Wujek Angusa Clouda wspomina jego śmierć. Rodzina była bezradna

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV