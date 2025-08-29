Expedition 33 to nie koniec? Clair Obscur może być początkiem większej serii
Guillaume Broche ma dobre wieści dla graczy, którzy pokochali Clair Obscur: Expedition 33. W niedawnym wywiadzie zdradził on, że twórcy mają w planach więcej historii, choć jest jeszcze za wcześnie, by mówić o jakichkolwiek konkretach.
Clair Obscur: Expedition 33 spotkało się z uznaniem zarówno graczy, jak i krytyków, a gra cieszy się tak dużą popularnością, że dalszy rozwój tego uniwersum wydaje się tylko kwestią czasu. Niedawno otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że wydana w tym roku produkcja może być początkiem nowej, większej marki. Wspomniał o tym Guillaume Broche ze studia Sandfall Interactive w rozmowie opublikowanej na kanale YouTube MrMatty Plays.
Cały wywiad, z którego pochodzi powyższa wypowiedź, możecie obejrzeć poniżej.
Przypominamy, że Clair Obscur: Expedition 33 możecie zagrać na PC, PS5 i Xbox Series X|S. Gra jest również dostępna w katalogu usługi Xbox Game Pass.
Źródło: youtube.com
