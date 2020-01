Clarice - serial kontynuujący wydarzenia z Milczenia owiec w planach

Amerykańska stacja CBS podpisała umowę na serial Clarice, który ma być kryminałem o postaci Clarice Starling z książek Thomasa Harrisa. Fabuła będzie nimi inspirowana, a jej akcja zostanie osadzona rok po wydarzeniach z Milczenia owiec, a ściśle w 1993 roku. Ma być to osobista historia o Clarice Starling, która wraca do pracy, by ścigać seryjnych morderców i gwałcicieli, jednocześnie zmagając się z politycznym światem Waszyngtonu.

Za sterami stoją Alex Kurtzman oraz Jenny Lumet. Na razie zamówiono realizację pilota serialu, do którego scenariusz jest już napisany. Jeśli spodoba się on włodarzom CBS, wówczas zamówią sezon. Mają już zebraną ekipę scenarzystów, a entuzjazm obu stron jest taki, że powstanie sezonu jest niemal pewne.

Za produkcję odpowiadają MGM, które ma prawa do filmów opartych na książkach Harrisa oraz CBS Television Studios. Według dziennikarza Deadline postać Hannibala Lectera nie pojawi się w serialu.

Jest to drugie podejście do stworzenia serialu o Clarice. W 2012 roku MGM próbowało go zrobić z Lifetime i wówczas miał być to prequel o jej młodości, ale nigdy nie doszło do realizacji odcinka. Niedługo powinien ruszyć casting na rolę Clarice.