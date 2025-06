fot. materiały prasowe

Embargo na recenzje najnowszego rozdziału w świecie Johna Wicka, czyli filmu Ballerina, zostało zniesione i ogólny odbiór krytyków jest przeważnie pozytywny. Choć film nie rewolucjonizuje gatunku, de Armas zbiera jednogłośne pochwały, a wielu krytyków już wyraża chęć zobaczenia kontynuacji.

Na Rotten Tomatoes w momencie pisania tego newsa Ballerina: Z uniwersum Johna Wicka uzyskała 77% pozytywnych opinii na podstawie 99 recenzji. To najniższy wynik w historii filmów franczyzy – dla porównania: John Wick (2014) ma 86%, Rozdziały 2 i 3 po 89%, a rozdział 4 aż 94%. Inny spin-off jakim jest serial The Continental osiągnął jednak jedynie 63%.

Jakie opinie o Ballerinie wyrazili recenzenci?

Recenzję naszego redaktora naczelnego, Dawida Muszyńskiego, możecie zobaczyć tutaj.

Natomiast portale zagraniczne podały takie werdykty:

Variety:

Ballerina to godne rozszerzenie uniwersum Johna Wicka, choć mówię to jako ktoś, kto nie uważa tej serii za arcydzieło. Na końcu Ana de Armas udowadnia, że walka w stylu kobiecym i męskim nie musi się tak bardzo różnić — zwłaszcza, gdy przypomina to grę komputerową

HollywoodReporter:

De Armas ma magnetyczną prezencję i wykonuje wszystkie ruchy perfekcyjnie, a dynamiczna reżyseria Wisemana — w połączeniu ze stylowymi zdjęciami Romaina Lacourbasa i nieustannym tempem pełnym przemocy — tworzy bezmyślną, letnią rozrywkę akcji w bardzo stylowym wydaniu.

IGN:

Pomimo powolnego początku, Ballerina udowadnia, że zasługuje na miejsce w świecie Johna Wicka. Choreografia walki jest równie kreatywna i zabawna jak w głównej serii, a historia i postać główna potrafią obronić się same.

