Mnóstwo zdjęć z planu Clayface'a! Czy to jest to samo Gotham, co w Batmanie Matta Reevesa?

Zdjęcia do filmu Clayface, trzeciej produkcji rozgrywającej się w DCU po Supermanie i Supergirl: Woman of Tomorrow, rozpoczęły się na dobre, a sieć została zalana fotografiami z planu. Niektóre z nich wywołały burzliwą dyskusję na temat tego, czy pierwszy film z DCU dziejący się w Gotham łączy świat Jamesa Gunna z uniwersum Matta Reevesa, do którego należał Pingwin i Batman Roberta Pattinsona.

Nowe zdjęcie z planu Latarni. To ona skradnie serce Johna Stewarta?

Ta teoria ma tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Wskazuje się na przykład na samochody policyjne, które odbiegają od tego, co widzieliśmy w Batmanie z 2022 roku. Warto jednak wskazać, że takie różnice pojawiały się wcześniej. Christopher Nolan kompletnie zmienił estetykę Gotham między filmem Batman: Początek a Mrocznym Rycerzem. Radiowozy nie wyglądały też tak samo we Flashu DCEU, co wcześniej w Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości. Fani zwrócili też uwagę na gazetę, której wygląd bardzo przypomina te, które widzieliśmy w Pingwinie HBO (4. slajd). Jest nawet mowa o narkotyku Bliss, który był ważnym elementem tamtego serialu. Co prawda środek ten pojawiał się w komiksach DC, ale osobliwa wydaje się wzmianka o nim jeśli DCU Jamesa Gunna nie jest połączone ze światem Matta Reevesa. Można też wspomnieć o tym, że na planie jest sporo wody i wszystko jest mokre, a przecież Batman zakończył się powodzią w Gotham. Jeden z budynków w Liverpoolu ponownie posłuży przy kręceniu filmu z mitologii Batmana (15. slajd). Wcześniej użyto go w 2022 roku, co znów skłania do teoretyzowania.

Poza tym na zdjęciach z planu widzimy też Toma Rhysa Harriesa, który zagra protagonistę, a także kilka ciekawych easter eggów - m.in. wzmiankę o "Jokerach" na graffiti (10. slajd), kawiarnię Jitters Coffee (7. slajd). Widzimy też w gazecie, jak i na planie, zabandażowanego mężczyznę - bardzo możliwe, że to nasze pierwsze, nieoficjalne spojrzenie na tytułowego Clayface'a (1. slajd).

Clayface - zdjęcia z planu

Clayface - kiedy premiera?

Clayface to film DC na podstawie historii Mike'a Flanagana. Ostateczną wersję scenariusza napisał Hossein Amini. Widowisko reżyseruje James Watkins. Choć produkcja rozgrywa się w tym samym świecie, co niosący nadzieję Superman, to James Gunn zapowiada, że mamy spodziewać się prawdziwego horroru.

Obecnie premiera Clayface’a planowana jest na 11 września 2026 roku.