Nowe zdjęcie z planu Latarni. To ona skradnie serce Johna Stewarta?

W sieci pojawiły się zdjęcia z planu seriale Latarnie od HBO, które przedstawiają Johna Stewarta oraz postać, którą gra Kelly Macdonalda. Kim może być tajemnicza kobieta?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Latarnie 
DCU hbo zdjęcie z planu
Latarnie fot. DC
Serial Latarnie będzie trzecią taką produkcją w uniwersum DCU, które wystartowało za sprawą animowanego Koszmarnego Komanda. To produkcja HBO, która ma budzić skojarzenia z Detektywem, ale też nie zapominać o korzeniach science-fiction, które są typowe i nieodłączne od Korpusu Zielonych Latarni, które znamy z komiksów. Serial zadebiutuje w 2026 roku, a główne role zagrają w nim Aaron Pierre oraz Kyle Chandler. Do tej pory otrzymaliśmy tylko jedno oficjalne zdjęcie z serialu - teraz się to zmieniło. Oto nowe zdjęcia z planu.

Steve Rogers w Avengers: Doomsday będzie miał o co walczyć. To może skruszyć serca fanów MCU

Widzimy na nich Johna Stewarta, w którego w serialu Latarnie wcieli się Aaron Pierre. W tej samej scenie jest też Kelly Macdonald, która zagra szeryf Kerry. Wedle plotek między nią a Stewartem będzie relacja romantyczna. Postać Macdonald jest opisywana jako: "twarda kobieta, która w pełni poświęca się swojej rodzinie oraz miasteczku, w którym wszyscy wszystkich znają. Ukształtowana przez przeszłość nieustępliwość będzie tym, co pomoże jej w utrzymaniu się na powierzchni, gdy wypłyną na nią wszystkie tajemnice niewielkiej społeczności."

Oto zdjęcia z planu:

Latarnie - zdjęcia z planu

arrow-left
Latarnie - zdjęcia z planu
Źródło: fot. X (@AxelTalksFilm)
arrow-right

Ranking najdziwniejszych mocy bohaterów

43. Cypher (Marvel) – rozumie każdy komunikat w obcym języku. Tak naprawdę mówi każdym językiem, zarówno ludzkim, jak i komputerowym.

arrow-left
43. Cypher (Marvel) – rozumie każdy komunikat w obcym języku. Tak naprawdę mówi każdym językiem, zarówno ludzkim, jak i komputerowym.
fot. Marvel Comics
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Latarnie 
DCU hbo zdjęcie z planu
Co o tym sądzisz?
