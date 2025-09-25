Ogromna kwota za dystrybucję Cliffhangera. Gwiazdorska obsada rebootu Na krawędzi
Cliffhanger trafi do kin w USA, dzięki Row K, który wyłożył na dystrybucję rebootu Na krawędzi ogromne pieniądze. Jaki będzie nowy film?
Serwis Deadline podał, że podczas targów TIFF, nowa amerykańska firma dystrybucyjna, Row K, nabyła prawa do rebootu filmu Na krawędzi. Podobno kwota umowy była ośmiocyfrowa. W nowej produkcji w głównych rolach mają wystąpić Pierce Brosnan i Lily James. W obsadzie są również Olivia-Mai Barrett, Nell Tiger Free, Franz Rogowski i Bruno Gouery.
Za reżyserię Cliffhangera odpowiada Jaume Collet-Serra (Sierota). Scenariusz napisali Ana Lily Amirpour, Sascha Penn, Mark Bianculli i Melanie Toast. Tytuł jest obecnie w fazie postprodukcji, a premierę będzie mieć w 2026 roku.
Czytaj więcej: Leonardo DiCaprio mógł się nazywać inaczej. "Nigdy cię nie zatrudnią z takim nazwiskiem"
Cliffhanger - fabuła
Film opowiada historię doświadczonego alpinisty, Raya Coopera (Brosnan), który wraz z córką Sydney prowadzi luksusowy domek w Dolomitach. Podczas weekendowego wypadu z synem miliardera, padają ofiarą gangu porywaczy. Druga córka Raya, Naomi (James), wciąż mająca w pamięci dawny wypadek wspinaczkowy, jest świadkiem ataku i ucieka. Aby uratować rodzinę, musi zmierzyć się ze swoimi lękami i walczyć o przetrwanie.
Megan Colligan, prezeska Row K, przekazała w oświadczeniu:
Przypomnijmy, że w Na krawędzi (1993) w głównej roli wystąpił Sylvester Stallone, a reżyserem był Renny Harlin. Film zarobił 255 milionów dolarów na całym świecie.
Źródło: Deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1951, kończy 74 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1949, kończy 76 lat