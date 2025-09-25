placeholder
Reklama
placeholder

Ogromna kwota za dystrybucję Cliffhangera. Gwiazdorska obsada rebootu Na krawędzi

Cliffhanger trafi do kin w USA, dzięki Row K, który wyłożył na dystrybucję rebootu Na krawędzi ogromne pieniądze. Jaki będzie nowy film?
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  dystrybutor 
Na krawędzi reboot kwota cliffhanger
74. Na krawędzi fot. Original Film // Rocket Science
Reklama

Serwis Deadline podał, że podczas targów TIFF, nowa amerykańska firma dystrybucyjna, Row K, nabyła prawa do rebootu filmu Na krawędzi. Podobno kwota umowy była ośmiocyfrowa. W nowej produkcji w głównych rolach mają wystąpić Pierce Brosnan i Lily James. W obsadzie są również Olivia-Mai Barrett, Nell Tiger Free, Franz Rogowski i Bruno Gouery.

Za reżyserię Cliffhangera odpowiada Jaume Collet-Serra (Sierota). Scenariusz napisali Ana Lily Amirpour, Sascha Penn, Mark Bianculli i Melanie Toast. Tytuł jest obecnie w fazie postprodukcji, a premierę będzie mieć w 2026 roku.

Czytaj więcej: Leonardo DiCaprio mógł się nazywać inaczej. "Nigdy cię nie zatrudnią z takim nazwiskiem"

Cliffhanger - fabuła

Film opowiada historię doświadczonego alpinisty, Raya Coopera (Brosnan), który wraz z córką Sydney prowadzi luksusowy domek w Dolomitach. Podczas weekendowego wypadu z synem miliardera, padają ofiarą gangu porywaczy. Druga córka Raya, Naomi (James), wciąż mająca w pamięci dawny wypadek wspinaczkowy, jest świadkiem ataku i ucieka. Aby uratować rodzinę, musi zmierzyć się ze swoimi lękami i walczyć o przetrwanie.

Megan Colligan, prezeska Row K, przekazała w oświadczeniu:

To, co przyciągnęło mnie do filmu Jaume'a Collet-Serry'ego, to połączenie adrenaliny i rozmachu klasycznego filmu akcji ze świeżym, nowoczesnym akcentem – dokładnie takie doświadczenie, po jakie przychodzi młodsza publiczność. Oryginalny film Na krawędzi był ceniony za górskie ujęcia, a ta nowa wersja oddaje hołd temu dziedzictwu, prezentując rozległe scenerie w całej Europie – rezultatem jest oszałamiająca produkcja stworzona z myślą o kinach.

Przypomnijmy, że w Na krawędzi (1993) w głównej roli wystąpił Sylvester Stallone, a reżyserem był Renny Harlin. Film zarobił 255 milionów dolarów na całym świecie. 

fot. materiały prasowe

Źródło: Deadline

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  dystrybutor 
Na krawędzi reboot kwota cliffhanger
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,5

1993
Na krawędzi
Oglądaj TERAZ Na krawędzi Przygodowy

Najnowsze

1 Leonardo DiCaprio – 300 mln USD
-

Leonardo DiCaprio mógł się nazywać inaczej. "Nigdy cię nie zatrudnią z takim nazwiskiem"

2 Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 8 (finał sezonu)
-
Spoilery

Twórca serialu Obcy: Ziemia o zakończeniu 1. sezonu. Czy będzie kontynuacja?

3 Jimmy Kimmel
-

Jimmy Kimmel z ogromnym wzrostem oglądalności. Rekord goni rekord - są wyniki

4 Marvel's Wolverine
-

Marvel's Wolverine na PS5 ma termin premiery! Zobaczcie nowy, krwawy zwiastun gry

5 Saros
-

Saros – gameplay z nowej gry na PS5 już w sieci. Rahul Kohli rusza do walki!

6 Chun-Li - Street Fighter
-

Street Fighter - nowe nagrania zza kulis. Jak wyglądają Ken i Chun-Li?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e05

Miasteczko South Park

s49e01

Ryzykanci

s2025e185

Moda na sukces

s11e11

Wykute w ogniu

s10e28

Wykute w ogniu

s06e01

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e180

Zatoka serc

s38e181

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mark Hamill
Mark Hamill

ur. 1951, kończy 74 lat

Donald Glover
Donald Glover

ur. 1983, kończy 42 lat

David Benioff
David Benioff

ur. 1970, kończy 55 lat

Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones

ur. 1969, kończy 56 lat

Pedro Almodóvar
Pedro Almodóvar

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV