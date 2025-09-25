Ogromna kwota za dystrybucję Cliffhangera. Gwiazdorska obsada rebootu Na krawędzi

fot. Original Film // Rocket Science

Serwis Deadline podał, że podczas targów TIFF, nowa amerykańska firma dystrybucyjna, Row K, nabyła prawa do rebootu filmu Na krawędzi. Podobno kwota umowy była ośmiocyfrowa. W nowej produkcji w głównych rolach mają wystąpić Pierce Brosnan i Lily James. W obsadzie są również Olivia-Mai Barrett, Nell Tiger Free, Franz Rogowski i Bruno Gouery.

Za reżyserię Cliffhangera odpowiada Jaume Collet-Serra (Sierota). Scenariusz napisali Ana Lily Amirpour, Sascha Penn, Mark Bianculli i Melanie Toast. Tytuł jest obecnie w fazie postprodukcji, a premierę będzie mieć w 2026 roku.

Cliffhanger - fabuła

Film opowiada historię doświadczonego alpinisty, Raya Coopera (Brosnan), który wraz z córką Sydney prowadzi luksusowy domek w Dolomitach. Podczas weekendowego wypadu z synem miliardera, padają ofiarą gangu porywaczy. Druga córka Raya, Naomi (James), wciąż mająca w pamięci dawny wypadek wspinaczkowy, jest świadkiem ataku i ucieka. Aby uratować rodzinę, musi zmierzyć się ze swoimi lękami i walczyć o przetrwanie.

Megan Colligan, prezeska Row K, przekazała w oświadczeniu:

To, co przyciągnęło mnie do filmu Jaume'a Collet-Serry'ego, to połączenie adrenaliny i rozmachu klasycznego filmu akcji ze świeżym, nowoczesnym akcentem – dokładnie takie doświadczenie, po jakie przychodzi młodsza publiczność. Oryginalny film Na krawędzi był ceniony za górskie ujęcia, a ta nowa wersja oddaje hołd temu dziedzictwu, prezentując rozległe scenerie w całej Europie – rezultatem jest oszałamiająca produkcja stworzona z myślą o kinach.

Przypomnijmy, że w Na krawędzi (1993) w głównej roli wystąpił Sylvester Stallone, a reżyserem był Renny Harlin. Film zarobił 255 milionów dolarów na całym świecie.