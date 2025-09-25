Leonardo DiCaprio mógł się nazywać inaczej. "Nigdy cię nie zatrudnią z takim nazwiskiem"
Okazuje się, że jeden z najsłynniejszych aktorów swojego pokolenia mógł się nazywać inaczej. Wszystko z powodu agenta, który uznał jego nazwisko za "zbyt etniczne".
Leonardo DiCaprio to jeden z najsłynniejszych obecnie aktorów, do tego nagrodzony Oscarem i znany z mnóstwa jakościowych filmów. Trajektoria jego kariery nie ulegnie zmianie, ponieważ Jedna bitwa po drugiej zapowiada się na kolejny hit, który otrzymał fantastyczne recenzje. Gdyby jednak historia potoczyła się inaczej, dziś nie czekalibyśmy na film z Leonardo DiCaprio, ale... Lennym Williamsem.
Najlepsze miniseriale wszech czasów - ranking. Totalne dzieła w kilku odcinkach
Leonardo DiCaprio w podcaście New Heights, podczas którego promował Jedną bitwę po drugiej u boku Benicio del Toro, opowiedział o początkach kariery, kiedy to jego pierwszy agent chciał zmienić imię i nazwisko młodego aktora, ponieważ brzmiało "zbyt etnicznie".
To się oczywiście nie udało, a wszystko dzięki ojcu aktora, który dowiedziawszy się o całej sytuacji i zobaczywszy plakaty z nowym imieniem i nazwiskiem swojego syna, podarł je na kawałki mówiąc "Po moim trupie". Co ciekawe, Benicio Del Toro spotkał się z podobną sytuacją i ją przywołał:
Leonardo Dicaprio – ranking filmów
Źródło: variety.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1951, kończy 74 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1949, kończy 76 lat