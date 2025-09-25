Leonardo DiCaprio mógł się nazywać inaczej. "Nigdy cię nie zatrudnią z takim nazwiskiem"

fot. materiały prasowe

Leonardo DiCaprio to jeden z najsłynniejszych obecnie aktorów, do tego nagrodzony Oscarem i znany z mnóstwa jakościowych filmów. Trajektoria jego kariery nie ulegnie zmianie, ponieważ Jedna bitwa po drugiej zapowiada się na kolejny hit, który otrzymał fantastyczne recenzje. Gdyby jednak historia potoczyła się inaczej, dziś nie czekalibyśmy na film z Leonardo DiCaprio, ale... Lennym Williamsem.

Leonardo DiCaprio w podcaście New Heights, podczas którego promował Jedną bitwę po drugiej u boku Benicio del Toro, opowiedział o początkach kariery, kiedy to jego pierwszy agent chciał zmienić imię i nazwisko młodego aktora, ponieważ brzmiało "zbyt etnicznie".

Dostałem w końcu agenta i od razu powiedział: "Twoje imię brzmi zbyt etnicznie." Zapytałem go o co chodzi. Odpowiedział: "Nigdy cię nie zatrudnią z takim nazwiskiem. Od teraz jesteś Lenny Williams." Miałem wtedy dwanaście lat, więc zapytałem, kto to jest Lenny Williams. "Wymyśliliśmy to na podstawie twojego imienia. Teraz jesteś Lenny."

To się oczywiście nie udało, a wszystko dzięki ojcu aktora, który dowiedziawszy się o całej sytuacji i zobaczywszy plakaty z nowym imieniem i nazwiskiem swojego syna, podarł je na kawałki mówiąc "Po moim trupie". Co ciekawe, Benicio Del Toro spotkał się z podobną sytuacją i ją przywołał:

Mi powiedziano to samo. "Od teraz jesteś Benny Del."

