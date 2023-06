Clockwork Revolution to nowa gra RPG od weteranów gatunku. Klimat niczym w BioShocku!

fot. Xbox Game Studios

W trakcie konferencji Xbox Games Showcase 2023 pokazano, czym zajmuje się studio inXile Entertainment, a więc prawdziwi weterani gatunku RPG, którzy dostarczyli na rynek między innymi takie tytuły, jak The Bard's Tale, Wasteland 2 czy Torment: Tides of Numenera. Ich nowe dzieło, zatytułowane Clockwork Revolution, to również RPG, tym razem jednak wydarzenia obserwować będziemy z perspektywy pierwszej osoby.

W grze natrafimy na wynalazek, który pozwala podróżować w przeszłość. Doprowadzi to do interesujących odkryć: okaże się, że będące miejscem akcji miasto Avalon zostało przebudowane w wyniku zmian wydarzeń historycznych. Gracze będą mieli możliwość cofania się w czasie do najistotniejszych momentów, a podejmowane przez nich wybory będą mogły doprowadzać do zmian w świecie.

Niestety data premiery Clockwork Revolution nie została ujawniona. Ograniczono się jedynie do stwierdzenia, że gra pojawi się na rynku "we właściwym czasie" i zapowiedzi, że od dnia debiutu będzie dostępna w katalogu Xbox Game Pass.