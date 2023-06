Cities Skylines 2 - zwiastun ujawnia datę premiery. Twórcy zapowiadają najbardziej realistyczny city builder w historii

fot. materiały prasowe

Niedawno do sieci wyciekły screeny z Cities Skylines 2 i niektórzy podejrzewali, że to zapowiedź nadchodzących działań marketingowych. Tak też się stało. Gra pojawiła się podczas prezentacji Xbox Games Showcase. W trakcie wydarzenia pokazano zwiastun z rozgrywką, w którym pojawiły się naprawdę mocne zapowiedzi: twórcy obiecują bowiem, że będzie to najbardziej realistyczny city builder, jaki kiedykolwiek powstał. W ręce graczy mają trafić zarówno ulepszone, jak i zupełnie nowe narzędzia, które pozwolą im na tworzenie wymarzonych miast.

Cities Skylines 2 - zwiastun z rozgrywką

Premiera Cities Skylines 2 została zaplanowana na 24 października. Gra trafi na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X, a osoby, które zakupią ją w przedsprzedaży otrzymają DLC z dziewięcioma unikalnymi budynkami inspirowanymi słynnymi zabytkami. Warto również dodać, że w dniu debiutu tytuł ten trafi do biblioteki usługi Xbox Game Pass.