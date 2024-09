Co dalej z serialem Mroczna wieża? Mike Flanagan ma dobre wieści

fot. Columbia Pictures

Mroczna Wieża to jedna z popularniejszych serii Stephena Kinga. Nic dziwnego, że fani bestsellerowego autora mieli duże oczekiwania do adaptacji z 2017 roku. Ta niestety nie wypaliła, ale prawa do kolejnej próby przejął Mike Flanagan. To twórca, który zjadł już sobie zęby na dziełach Kinga i odpowiadał za stworzenie kilku z nich, m.in. Gry Geralda czy Doktor Sen. To on będzie odpowiadać za serialową Mroczną wieżę, która powstaje dla Amazon MGM Studios.

Twórca nadchodzącego serialu podzielił się aktualizacją w sprawie prac nad produkcją:

Projekt utknął w martwym punkcie na początku, gdy przenosiłem się z Netflixa do Amazona. Potem stało się to samo z powodu strajków. Idziemy naprzód i jesteśmy już dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Widzę potencjał na kilka filmów na podstawie niektórych historii z tej serii, ale główna historia będzie ciągłym serialem.

Mroczna wieża - co wiadomo?

Projekt został ogłoszony w 2022 roku, a jako producenta wykonawczego wyznaczono współzałożyciela Intrepid Pictures, Trevora Macy'ego. Wówczas Flanagan tłumaczył, że Mroczna wieża jest jego wymarzonym projektem, również ze względu na jego zamiłowanie do historii Stephena Kinga.