fot. CBS // Paramount+

Serial Evil to thriller psychologiczny, w którym bohaterowie skupiają się na domniemanych cudach, opętaniach demonów i innych nadnaturalnych fenomenach. W lutym Paramount+ ogłosił, że produkcja zakończy się na 4. sezonie, dlatego zamówił jeszcze dodatkowe 4 odcinki, aby zamknąć poszczególne wątki. Tydzień temu został wyemitowany ostatni epizod tego serialu.

Stephen King docenił serial Evil

Evil spotkał się z uznaniem krytyków, którzy szczególnie chwalili występy aktorów, dobrze napisane postacie oraz scenariusz, a także reżyserię i zdjęcia. W ostatnim czasie nawet mistrz horrorów, Stephen King, podczas jednego z wywiadów pochwalił tę produkcję. W PBS News powiedział:

Jest taki serial o nazwie Evil na Paramount+, który mi się podoba. Jest świetny. Jest zabawny, dowcipny i bardzo, bardzo błyskotliwy.

Na tą pozytywną wypowiedź zareagowała odtwórczyni głównej roli w Evil - Katja Herbers. Na swoim koncie na X napisała:

Ok, czy możemy już zamówić kolejny sezon? Dziękuję, Stephenie Kingu.

Następnie sam pisarz odpisał aktorce, znowu doceniając serial.

Inteligentny, skłaniający do myślenia, czasami BARDZO przerażający. Ponadto chemia między trzema łowcami jest silna i… cytując Kamalę… radosna.

Na sam koniec również Paramount+ skomentował tę wymianę zdań, pisząc, że sprawił, że się zarumienili. Warto przypomnieć, że w 2019 roku platforma przejęła od CBS ten serial po 1. sezonie.

Twórca Evil, Robert King, na X napisał, że to wielki zaszczyt, że Stephen King skomentował ich serial. W wywiadzie przed finałowym odcinkiem powiedział, że prawdopodobną przyczyną zakończenia Evil są zmieniające się czasy. Strajk oraz inne podejście do biznesu spowodowały zmianę nastawienia pod względem finansowym. Podobnie stało się w samym Paramount+, co wpłynęło na podjęcie tej decyzji przez władze, po której dopiero wzrosła popularność Evil.

fot. CBS