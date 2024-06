Co dalej z Mroczną materią? Twórcy mają już pomysły na 2. sezon

fot. Apple TV+

Reklama

Mroczna materia dostępna na platformie Apple TV+ była adaptacją powieści Blake'a Croucha, której ostatni odcinek jest już możliwy do obejrzenia. Serial opowiadał historię dziejącą się w multiwersum i śledził losy dwóch bohaterów, a konkretnie dwóch wersji tej samej postaci.

O całej produkcji wypowiedział się autor powieści, który pracował też nad serialem, a także Jennifer Connelly, która wcielała się w Danielę Dessen, żonę głównego bohatera.

Co dalej z Mroczną materią?

Blake Crouch zapytany o to, czy były plany, żeby serial był łatwiejszy do oglądania, a Jasonowie prostsi do rozróżnienia, odpowiedział jasno:

No. Nigdy nie chciałem takiej wersji serialu. Wiedziałem, że robimy dorosłe, przyziemne kino. Uważam, że fani moich książek, to mądre osoby. Nigdy nie ogłupiam rzeczy dla nich i nie chciałem tego robić dla nowej publiczności. Wydaje mi się, że odpowiedź widzów mówi sama za siebie.

Zapytano go również o ilość odcinków i czy nie było ich za mało:

Nie. To była idealna ilość. Szczerze mówiąc, to na początku mieliśmy zrobić 8 odcinków. Piątego odcinka miało nie być oryginalnie. Mieliśmy jednak wrażenie, że zbyt bardzo spieszymy się z historią Jasona-1 i Amandy. Chcieliśmy, żeby w momencie ich rozejścia, widzowie myśleli, że faktycznie mógłby z nią zostać. Dlatego poszliśmy do Apple i powiedzieliśmy: "Potrzebujemy jeszcze jednego odcinka." A oni po prostu się zgodzili.

Autor książki nie potwierdził, czy Jason-1 i jego rodzina wylądowali w świecie, w którym została Amanda:

Nigdy nie chciałem, żeby publiczność miała jedną i definitywną odpowiedź na to, gdzie wylądowała rodzina Jasona. Tak samo było w książkach.

Potwierdził też, że nie każda wersja Jasona jest "zła":

Większość z nich nie jest zła. To nadal odpryski naszego bohatera. Niektórzy bardziej niebezpieczni z powodu wydarzeń, które ich spotkały w Skrzyni i Korytarzu. Niektóre groźniejsze od tych, które przeżył nasz Jason. To zepsuło ich mózgi, ale to nadal wersje tego samego bohatera. Wszyscy byli jedną i to samą osobą w pierwszym odcinku. Wszyscy byli tą samą osobą do momentu porwania przez Jasona-2.

Blake Crouch i Jacquelyn Ben-Zekry, współscenarzystka ostatniego odcinka, skomentowali pojawienie się Ryana i spotkanie z Amandą.

On wie, kim ona jest. Nie powiem jak, bo może to być spoiler na przyszłość, ale opracował fajny sposób na znalezienie jej. Został porzucony w świecie bez ampułek, a ona mogła być jego drogą do domu. - stwierdził Crouch. Ten świat jest dla nas bardzo ważny, ponieważ Amanda i Ryan tam są. Jeśli dostaniemy 2. sezon, to na pewno zobaczycie go więcej. - dodała Ben-Zekry.

Nadzieję na powrót w kolejnym sezonie wyraziła też Jennifer Connelly:

Nie wiem, czy podjęli już decyzję na temat kontynuacji, ale świetnie się bawiłam przy tym i byłabym szczęśliwa mogąc powrócić przy kolejnym sezonie.

Na koniec autor powiedział, że aktualnie pracuje nad kolejną książką i na razie nie ma planów na stworzenie kolejnego sezonu. Dodał również, że pojawił się na moment w 7. odcinku.