Toksyczny mściciel to superbohaterski film komediowy z elementami horroru wyreżyserowany przez Macona Blaira. Jest częściowo oparty na kultowej franczyzie studia Troma, zapoczątkowanej w 1985 roku. Produkcja zadebiutowała już wcześniej w trakcie wielu festiwali filmowych i zebrała pochlebne recenzje od krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes w tym momencie liczy sobie 92% pozytywnych opinii na podstawie 24 z nich. Film opisywany jest jako absurdalnie brutalny, ale i śmieszny. Okazuje się, że to pierwsze może być powodem, przez który nigdy nie zobaczymy go w kinach.

Co dalej z Toksycznym mścicielem?

Jak wynika z raportu World of Reel, Toksyczny mściciel może się nie ukazać w kinach. Jest to film, którego nikt nie ma zamiaru dystrybuować, ponieważ wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem. Dalsze losy produkcji z Peterem Dinklagem nie są znane. Możliwe, że film zostanie przygarnięty przez jedną z platform streamingowych i właśnie tam zadebiutuje, ale na razie się na to nie zapowiada. Istnieje też szansa, że przepadnie on w historii jako jedna z produkcji, która nigdy nie ujrzała światła dziennego.

Toksyczny mściciel - opis

Historia skupia się na przeciętnym sprzątaczu, który pracuje jako woźny. Pewnego dnia Winston Gooze zostaje zmieniony w tytułowego mściciela, gdy wpada do toksycznych odpadów. Ma wiele mocy z super siłą na czele. Jego niekonwencjonalną bronią jest mop. Jego celem jest uratowanie syna i powstrzymanie korporacji przed niecnymi czynami.