Co mają wspólnego Watchmen i Taksówkarz? To może Was zaskoczyć

DC/Columbia Pictures

Co łączy świat komiksowych Watchmen i filmu Taksówkarz? No cóż, technicznie rzecz biorąc, bohaterowie obu dzieł... funkcjonują w tym samym uniwersum. 8 lat temu jeden ze Strażników, Rorschach, spotkał bowiem Travisa Bickle'a, postać, w którą w legendarnym obrazie Martina Scorsese wcielił się Robert De Niro.

Doszło do tego w zeszycie Before Watchmen: Rorschach #3 - przypomnijmy, że twórcami tej serii byli Brian Azzarello i Lee Bermejo. Tytułowy bohater prowadził wówczas śledztwo w hotelu, podczas którego został napadnięty przez bandę ulicznych rzezimieszków. Gdy wycelowali oni w niego broń, Rorschach rzucił w ich kierunku granat dymny, wyskakując następnie przez okno. W trakcie upadku protagonista solidnie się poturbował; resztkami sił dotarł do taksówki, której kierowcą była postać do złudzenia przypominająca Travisa Bickle'a. Spójrzcie sami:

Before Watchmen: Rorschach #3 - plansze

Kierowca w czasie jazdy zwrócił uwagę, że "dziś problemy są wszędzie", pozwalając sobie później na konstatację, że bycie zamaskowanym mścicielem to "zły pomysł". "Spójrz tylko na to miejsce" - powiedział taksówkarz do Rorschacha, kończąc następnie kurs.