Co w duszy gra kontra Wonder Woman 1984.  Świąteczne starcie platform Disney+ i HBO Max

Źródło: Warner Bros., Disney

Eksperci z firmy Apptopia wyszli z założenia, że przeanalizowanie liczby nowych pobrań aplikacji Disney+ oraz HBO Max będzie najlepszym wyznacznikiem tego, która ze świątecznych premier VoD osiągnęła większy rynkowy sukces. HBO Max stanęło do tego starcia z mocnym tytułem superbohaterskim, zaś Disney+ postawił na klasykę gatunku, film animowany.

HBO Max kusił klientów filmem Wonder Woman 1984, dzięki któremu od piątku do niedzieli platforma pozyskała 554 tysiące nowych użytkowników. W niedzielę udało się zaś ustanowić rekord pobrań – tego jednego dnia aplikację ściągnęły aż 244 tysiące osób. Tym samym całkowita liczba użytkowników mobilnej odsłony HBO Max wzrosła do 12,6 mln. Wynik ten z pewnością cieszy szefów platformy, ale to Disney może pochwalić się większym bezwzględnym wzrostem liczby użytkowników. W tym samym okresie aplikację mobilną Disney+ pobrało aż 2,3 mln nowych klientów z całego świata. Do tak dużego wzrostu mógł przyczynić się debiut animacji Co w duszy gra, która pojawiła się na platformie 24 grudnia.

Warto zauważyć, że obie produkcje trafiły do dystrybucji hybrydowej, były dostępne zarówno w serwisach VoD, jak i w części kin, które funkcjonują mimo szalejącej pandemii. W tym starciu lepiej wypadła produkcja Warner Bros., gdyż tylko na amerykańskim rynku zarobiła 16,7 mln dolarów. Przychody pixarowskiego Co w duszy gra szacuje się zaś na 7,6 mln dolarów w skali globalnej.

Do liczb podawanych przez Apptopię trzeba jednak podejść z odpowiednim dystansem. Disney+ co prawda przyciągnął do siebie więcej klientów, ale aplikacja dostępna jest w wielu krajach. Aplikacja HBO Max pozyskała co prawda znacznie mniej nowych użytkowników, ale z serwisu mogą obecnie korzystać wyłączne klienci ze Stanów Zjednoczonych.