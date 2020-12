Wonder Woman 1984 - widzowie nie lubią filmu. Ocena na IMDb mówi wszystko

Warner Bros.

Wonder Woman 1984 jest najsłabiej ocenianym filmem DCEU (seria produkcji o herosach opartych na komiksach DC) , czyli to oznacza, że nowe widowisko osiąga gorsze oceny widzów niż tak głośno ganione filmy jak Liga Sprawiedliwości (6,3/10), Batman v Superman: Świt sprawiedliwości (6,4/10) czy Legion samobójców (6.0/10).

Według aktualnych danych Wonder Woman 1984 ma ocenę 5,7/10. Jest to też jedyny film DCEU, który zanotował ocenę poniżej 6/10. Oczywiście wszyscy wiemy, jak działa IMDb, ale i tak możemy potraktować to jako wyznacznik raczej negatywnego odbioru widzów.

To tym bardziej staje się interesujące, gdy spojrzymy, że najlepiej ocenianym filmem DCEU jest Wonder Woman z 2017 roku z wynikiem 7,4 / 10. Podium zamykają Człowiek ze stali (7.0/10) oraz Shazam! (7.0/10).

Pomimo tego Warner Bros. oficjalnie ogłosił, ze Wonder Woman 3 jest w planach.