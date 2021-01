Co w duszy gra i Nomadland - Disney zmienia daty premier filmów w Polsce. Kiedy kina w naszym kraju zostaną otwarte?

fot. materiały prasowe

Nomadland to jeden z oscarowych faworytów w 2021 roku. Co w duszy gra to nowa animacja studia Pixar. Za dystrybucję obrazów w Polsce odpowiada Disney. Obydwa projekty zmieniły daty premier w naszym kraju. Otóż Nomadland zadebiutuje 19 marca, a Co w duszy gra ma trafić na ekrany 19 lutego. Problem w tym, że nadal nie wiadomo, kiedy kina w Polsce zostaną otwarte.

Popularny blog branżowy Spór w kinie twierdzi, na podstawie własnych źródeł, że mają one zostać ponownie otwarte 16 marca. Oczywiście jest to nieoficjalna informacja i musimy poczekać na komunikat władz w tej sprawie.

Bohaterem Co w duszy gra jest Joe Gardner, nauczyciel muzyki, który otrzymuje ogromną szansę, aby zagrać w najlepszym klubie jazzowym w Nowym Jorku. Jednak wypadek zabiera go do życia po śmierci, w którym trafia do tajemniczego miejsca. W nim nowe dusze dostają swoje osobowości i zainteresowania, zanim udadzą się na Ziemię. Joe chce powrócić do swojego życia.

Nomadland to oparta na faktach historia kobiety, która straciła wszystko w czasach Wielkiej Recesji. Postanawia podróżować po USA prowadząc koczowniczy tryb życia.