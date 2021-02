Co obejrzymy w kinach od 12 lutego? Przedstawiamy repertuar kin studyjnych

źródło: Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Jak niedawno informowaliśmy naszych czytelników, polski rząd zdecydował o otwarciu kin od piątku 12 lutego - na razie na dwa tygodnie i w odpowiednim reżimie sanitarnym. Na walentynki będziemy więc mogli się udać się na seans do kin studyjnych. Wiele osób zapewne zastanawia się, jakie produkcje znajdą się w tym czasie w repertuarze. Stowarzyszenie Kin Studyjnych przedstawiło tytuły, które dzięki szybkiej reakcji dystrybutorów obejrzymy na dużym ekranie. Co obejrzymy w kinach od 12 lutego? Jest w czym wybierać!

Od 12 lutego w repertuarze kin studyjnych znajdzie się duński kandydat do Oscara - Na rauszu z Madsem Mikkelsenem w roli głównej. Best Film zaproponował widzom również dokument Helmut Newton. Piękno i bestia opowiadający o geniuszu fotografii.

Velvet Spoon przestraszy widzów za sprawą kampowych horrorów i filmów klasy B. Na ekranach zagości Czarownica miłości oraz przerażający Relikt.

Dzięki Mayfly obejrzymy Dzień dobry, Robin - dokument opowiadający o Robinie Williamsie, produkcję SF Kosmiczne maszyny oraz pięknie nakręcony Slalom opowiadający o relacji 15-letniej narciarki i trenera.

Nowe Horyzonty zaproponowały widzom aż pięć produkcji. Jedna z nich, Filonek bezogonek, skierowana jest do młodszych odbiorców. Oprócz tego na ekrany kin trafią Słudzy - czarny kryminał osadzony w realiach zimnej wojny, Proste rzeczy - opowieść o poszukiwaniu życiowych fundamentów, prezentowana na festiwalu w Wenecji Niepamięć oraz Metamorfoza ptaków - laureata Grand Prix i Nagrody Publiczności na festiwalu Nowe Horyzonty.

Widzowie będę mieli również okazję obejrzeć zdobywcę Złotych Lwów w Gdyni - animację Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta. Gutek Film przedstawi też błyskotliwy Palm Springs, a przedpremierowo także i La Gomerra - komedię Corneliu Porumboiu.

Na ekrany kin trafi debiut reżyserski Viggo Mortensena Jeszcze jest czas. M2 Films przedstawi widzom również Sound of Metal z nominowanym za rolę w tym filmie Rizem Ahmedem.

Aurora Films zachęca widzów do obejrzenia thrillera Tylko zwierzęta nie błądzą. Przedpremierowo zobaczymy również świetny fiński komediodramat W co grają ludzie a także Martin Eden - nominowaną do nagród EFA ekranizację prozy Jacka Londona.

Ciekawą propozycją Against Gravity jest natomiast Lekcja miłości - polski film dokumentalny, który walczy o nominację do Oscara.

Oto lista kin studyjnych, w których obejrzymy powyższe filmy:

Kino 60 krzeseł - Gorzów Wlk. Kino Agrafka - Kraków Kino Albatros - Bytów Kino Amok - Gliwice Kino Amondo - Warszawa Kino Apollo - Poznań Kino Apollo - Wałbrzych artKINO - Krosno Kino Astra - Oborniki Śląskie Kino Atlantic - Warszawa Kino Awangarda - Olsztyn Kino Bajka - Darłowo Kino Bajka - Kluczbork Kino Bajka - Lublin Kino Bałtyk - Katowice Kino Baszta - Braniewo BCKino - Bytom Kino Bułgarska 19 - Poznań Kino Centrum -Białogard Kino Centrum - Kalisz Kino Centrum - Konin Kino Zorza - Chełm Centrum Kultury w Polkowicach Kino Centrum - Wadowice Kino Charlie - Łódź Kino Chemik - Kędzierzyn-Koźle Chojnickie Centrum Kultury - Chojnice Cinema Lumiere - Suwałki Cinema Lumiere - Szczytno Kino Cisy - Nałęczów Kino Czyn - Poniatowa DCF - Wrocław Kino Echo - Jarocin Kino Elektronik- Warszawa Kino Elektrownia - Radom Ełckie Centrum Kultury Kino Fenix - Łowicz Kino Fenomen - Kielce Kino Forum - Białystok Kino Forum - Bolesławiec Kino Fregata - Lębork Kino Galaktyka - Mielec Gdyńskie Centrum Filmowe - Gdynia Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie Kino Gryf - Gryfino Kino Gwiazda - Wronki Kino Halszka - Szamotuły Kino Ikar - Jarosław Kino Iluzjon - Warszawa Kino Iskra - Augustów Kino Janosik - Żywiec Janowski Ośrodek Kultury - Janów Lub. Kino Jantar - Ostrołęka Kino Jaworzyna II w Krynicy-Zdroju Kino Syrena - Jasło Kino Kadr - Dąbrowa Górnicza Kino Kadr - Tomaszów Lubelski Kino Kalejdoskop - Płońsk Kino Kameralne Cafe - Gdańsk Kino Kijów - Kraków Kino Kika - Kraków Kinematograf - w Łodzi Kino Dobrych Filmów - Wyszków Kino Ino - Łask Kino na BOK-u - Warszawa Kino Pod Baranami - Kraków Kino Ruchome Lumiere Kinoteatr Pasja - Iława Kinoteatr Rondo - Chełm Kinoteatr Słonko - Śrem Kinoteka - Warszawa Kino Klaps - OKIR Grodków Klub Filmowy - Gdynia Kino Komeda - Ostrów Wlkp. Kino Kongres - Węgrów Kopalnia Kultury w Czeladzi Kino Kosmos - Katowice Kozienicki Dom Kultury Krapkowicki Dom Kultury Kino Kryterium w Koszalinie Kino Kultura - Bełchatów Kino Kultura w Gołdapi Kino Kultura - Warszawa Kino Kultura - Wołomin Kino Len - Żyrardów Kino Lot - Jelenia Góra Kino Luna - Warszawa Łódzki Dom Kultury Kino Łydynia - Ciechanów Kino Marzenie - Tarnów Kino Mazowsze - Maków Mazowiecki Kino Mazowsze - Sochaczew Kino Meduza - Opole Kino Mewa - Budzyń Kino Sokół - Zakopane Miejski Dom Kultury w Wągrowcu Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie MOK Centrum w Zawierciu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie Międzyrzecki Ośrodek Kultury Kino Mikro - Kraków Kino Millenium - Łomża Kino Moskwa - Kielce Kino Muranów - Warszawa Kino Muza - Poznań Kino Muza - Włoszczowa Kino Newa - Zielona Góra Kino Niwa - Nasielsk NoveKino Merkury - Biała Podlaska NoveKino Przedwiośnie- Płock NoveKino Siedlce NoveKino Sybilla - Puławy NoveKino Wisła - Warszawa Kino Nowe Horyzonty - Wrocław Kino Oaza w Otwocku Kino Odeon - Radom OKF Iluzja - Częstochowa Kino Opolanka - Opole Lubelskie Opolskie Kino Objazdowe - Opole Kino Orzeł - Bydgoszcz Kino Oskard - Konin MDK Ostrovia w Ostrowi Mazowieckiej Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki Kino Pałacowe - Poznań Kino Paradox - Kraków MDK Pasja w Radomsku Kino Pegaz - WCK Wodzisław Śląski Kino Perspektywa - Łódź Kino Piast - Legnica Kino Piast - Ostrzeszów Kino Pionier - Żary Kino Pod kopułą - Gostyń Kino Polonez - Skierniewice Kino-Teatr Praha - Warszawa Kino Przedwiośnie - Krotoszyn Pyrzycki Dom Kultury - Pyrzyce Kino Radość w Wolbromiu Kino Ratusz - Zduńska Wola Kino Regis - Bochnia Kino Rejs - Słupsk Kino Relaks - Nakło nad Notecią Kino Renesans w Rykach Kino Rialto - Katowice Kino Rialto - Poznań Kino Rodło - Złotów Kino Roma - Rawa Mazowiecka Scena KULTURA w Knurowie Kino Sfinks w Krakowie Kino Siemowit w Gostyninie Sławieński Dom Kultury - Sławno Kino Sokolnia - Kępno Kino Sokolnia - Słupca Kino Sokół - Brzozów Kino Sokół - Dąbrowa Tarnowska Kino Sokół - Krosno Kino Sokół - Nowy Sącz Kino Sokół - Sokołów Podlaski Stacja Falenica - Warszawa Kino SCK - Stargard Kino Starówka - Sandomierz MDK Studio w Opolu CKF Stylowy w Zamościu Kino Śnieżka w Dębicy Kino Światowid - Elbląg Kino Światowid - Katowice Kino Światowid w Czarnkowie Kino Świt - Czechowice Dziedzice Dom Kultury Świt - Warszawa Teatr Elektryczny w Skoczowie Kino Tomi - Pabianice Kino Trójka we Wrześni MOK Twierdza w Kędzierzynie-Koźlu Kino Uciecha - Człuchów Kino Uciecha - Góra Kalwaria U-jazdowski Kino - Warszawa MOK Warszawa w Przeworsku Kino Wawel w Lubaniu Kino Wawrzyn - Mogilno Kino Wielicka Mediateka - Wieliczka Kino Wielkopolanin - Buk Kino Wilga w Garwolinie Kino Wisła - Brzeszcze Kino Wisła - Tarnobrzeg Sala Kina Wolność - Szczecinek Kino Wrzos - Stalowa Wola Kino Wrzos - Świecie Kino Zacisze w Wąsoszu Kino Zbyszek - Dzierżoniów Kino Zdrój - Busko-Zdrój Kino Zodiak w Mrągowie Kino Zorza – Rzeszów