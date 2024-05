Co z Wonder Woman 3 i Star Wars: Rogue Squadron? Patty Jenkins ma dobrą i złą wiadomość

fot. IMDb

Reklama

Patty Jenkins postanowiła zaktualizować status dwóch projektów filmowych, które miała wyreżyserować. Ma złą wiadomość na temat Wonder Woman 3 i dobrą odnośnie Star Wars: Rogue Squadron.

Co z Wonder Woman 3?

Przypominamy, że gdy James Gunn i Peter Safran przejęli kinowe uniwersum DC, postanowili zrealizować swoją własną wizję, rezygnując z wcześniejszych projektów - w tym Wonder Woman 3 z Gal Gadot w roli głównej. W związku z tym w podcaście Talking Pictures spytano Jenkins, czy to naprawdę koniec, a reżyserka potwierdziła, że tak - prawdopodobnie film nigdy nie powstanie.

Tak, na tę chwilę tak, ale prawdopodobnie też na zawsze.

Następnie spytano ją, czy inny reżyser przejąłby film, na co odpowiedziała, że nie, ponieważ w tej chwili "nie są zainteresowani nakręceniem żadnej Wonder Woman" i dodała kilka słów na temat obecnej sytuacji kinowego uniwersum DC.

To, co dzieje się obecnie z DC, nie jest łatwym zadaniem. James Gunn i Peter Safran muszą podążać za głosem serca, realizując swoje własne plany. Nie wiem, co planują i dlaczego, ale zdaję sobie sprawę z tego, jakie duże zadanie mają przed sobą.

Co ze Star Wars: Rogue Squadron?

Kolejnym projektem, który miała zrealizować, jest Star Wars: Rogue Squadron ze świata Gwiezdnych Wojen. W tym wypadku studio usunęło film z harmonogramu premier w 2022 roku, jednak reżyserka uspokaja, że pracuje obecnie nad scenariuszem.

Gdy opuściłam Gwiezdne Wojny, by nakręcić Wonder Woman 3, rozmawialiśmy o tym, że być może wrócę, gdy skończę film DC, więc zaczęliśmy pracować nad odpowiednią umową. Po skasowaniu Wonder Woman 3 uznaliśmy z Lucasfilm, że to dobra pora, by sfinalizować tę umowę. Zakończyliśmy rozmowy mniej więcej wtedy, gdy rozpoczął się strajk, więc jestem in teraz winna scenariusz do Star Wars. Zobaczymy, co się wydarzy. Kto wie?

Jenkins dodała, że cieszy się z możliwości stworzenia czegoś dla fanów Gwiezdnych Wojen.

Największe błędy DCEU - jakie grzechy popełniono?

Niewłaściwe podejście do Supermana - filmowe uniwersum DC powinno być planowane wokół tej postaci i faktycznie, wszystko rozpoczęło się filmem Człowiek ze stali, ale też od razu widzowie zetknęli się z estetyką i podejściem Zacka Snydera. O ile możemy oceniać ten film pozytywnie, to jednak Superman w tym wydaniu był umęczonym Mesjaszem, niekoniecznie istotą niosącą nadzieję.