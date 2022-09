Cobra Kai - pierwsze recenzje z 5. sezonu. Czy nowa seria znowu zachwyca?

fot. Netflix

5. sezon Cobra Kai trafi na platformę streamingową Netflix już 9 września 2022 roku. I wygląda na to, że fani serialu po raz kolejny będą mogli krzyknąć motto tytułowego dojo: Cobra Kai never dies! Nowa seria ma 100% świeżości na Rotten Tomatoes na podstawie 15 recenzji, przy średniej ocenie 8,2/10. Identyczną sytuację obserwowaliśmy przy poprzednim sezonie, gdy krytycy nie mogli się jej nachwalić.

Recenzenci podkreślają, że Cobra Kai ponownie robi to, w czym jest najlepsze. 5. sezon pokazuje zaraźliwy urok i serce nawet wtedy, gdy sprawy nasilają się, a wojna między dojo wchodzi na mroczniejsze terytoria. Jest on szalony i większy, ale zachowuje on wciąż wiele uczuć niespokojnej opery mydlanej, nasycając ją nostalgią, sympatycznymi postaciami i przyjemną akcją. Dzięki temu melodramatyzm historii nie dominuje tak, jak w prawdziwej operze mydlanej.

Choć jest to już 5. seria Cobra Kai to twórcy po raz kolejny znajdują sposób na podniesie stawki w świecie San Fernando Valley Karate. Wydaje się, że jest on nową erą dla serialu, ale nie ustrzega się tych samych problemów, które nękały jego wcześniejsze sezony. Chodzi głównie o to, że produkcja posiada wiele znaczących postaci, więc trudno jest poświęcić im odpowiednią ilość czasu i uwagi, na jaką zasługują. Ponadto recenzenci wskazują, że pierwsze epizody są nierówne, ale jak pisze Sam Stone z CBR: 5. sezon powraca do swojej dawnej chwały, gdy w miarę postępu serii zacieśnia się narracja. Możemy też przeczytać, że to najlepszy sezon z epickimi, bardziej intensywnymi i ekstremalnymi walkami oraz szokującym niespodziankami, a do tego jest to najzabawniejsza seria w historii serialu.

Rafael Motamayor z SlashFilm stwierdził, że najnowszy sezon zawiera kilka najlepszych występów w karierze niektórych aktorów. Chwali zwłaszcza Ralpha Macchio, który z powodzeniem gra zdesperowanego, niezdecydowanego LaRusso, spędzającego każdą chwilę na rozmyślaniu, jak pokonać Silvera. Pisze, że za każdym razem, gdy bohater wypowiada nazwisko Silvera, niesie ono ciężar 40-stu lat traumy i bólu.

Cobra Kai - zdjęcia z 5. sezonu

Cobra Kai - 5. sezon

W piątym sezonie Cobra Kai powracają: Ralph Macchio (jako Daniel LaRusso), William Zabka (jako Johnny Lawrence), Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Xolo Maridueña (jako Miguel Diaz), Tanner Buchanan (Robby Keene), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Jacob Betrand (Hawk) i Gianni DeCenzo (Demetri). Do stałej obsady dołączył Dallas Dupree Young, który wciela w rolę Kenny'ego Payne'a. Ponadto widzowie zobaczą nową sensei, którą zagra Alicia Hannah-Kim. W 5. serii pojawi się też Sean Kanan, który w Karate Kid 3 wcielał się w antagonistę Mike'a Barnesa.