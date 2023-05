Cobra Kai - prace nad 6. sezonem wstrzymane. Strajk scenarzystów zaczyna zbierać żniwo

fot. materiały prasowe

Jon Hurwitz, współshowrunner serialu Cobra Kai ujawnił na Twitterze, że scenarzyści przerwali prace nad 6. sezonem i dołączają do strajku scenarzystów. Prace na planie miały ruszyć w maju 2023 roku, ale z uwagi na zawieszenie prac scenarzystów, raczej zostanie to opóźnione.

Prace zostaną wznowione po zakończeniu strajku, który rozpoczął się oficjalnie 2 maja.

https://twitter.com/jonhurwitz/status/1653392069665214467

Strajk scenarzystów - początek problemów

Decyzja o wstrzymaniu prac nad Cobra Kai to pierwsza z wielu. Jednocześnie od razu ogłoszono że wszystkie wieczorne talk show emitowane w amerykańskiej telewizji zostają wstrzymane do odwołania z uwagi na strajk scenarzystów. Chodzi tu o takie programy jak Jimmy Kimmel Live! (stacja ABC), Late Show With Stephen Colbert (CBS), Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC) oraz Late Night With Seth Meyers.

Przypomnijmy, że ostatni strajk miał miejsce 15 lat temu. Wówczas efektem strajku było skasowanie wielu seriali, skrócenie dużej ilości tytułów i wypuszczanie produktów z niedopracowanymi scenariuszami.