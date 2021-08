Cobra Kai - będzie 5. sezon serialu Netflixa

materiały prasowe

Cobra Kai to bardzo popularny serial, który został stworzony przez YouTube Red. Gdy platforma zrezygnowała z tworzenia produkcji fabularnych, Netflix przejął projekt wraz z 3. sezonem. W grudniu 2021 roku na platformie zawita 4. sezon produkcji, ale już teraz zdecydowano się ogłosić powstanie 5. serii.

Ekipa ma pojawić się na planie nowego sezonu jeszcze tej jesieni. Wciąż nie ma wielu informacji na temat 4. sezonu Cobra Kai. Obserwować będziemy współpracę pomiędzy Johnnym i Danielem, którzy mają teraz wspólnego wroga. Jednak będzie to o tyle interesujące, że choć mają te same intencje, to kompletnie się od siebie różnią w sposobie działania. Więc droga do celu może być naprawdę wyboista.

