Gwiazda Batmana i bracia Russo łączą siły. Stworzą adaptację komiksu
Colin Farrell łączy siły z braćmi Russo i zakłada sutannę.
Colin Farrell połączył siły z wytwórnią AGBO od braci Russo. Gwiazda Batmana i Pingwina zagra główną rolę w thrillerze Ordained. Film jest oparty na nadchodzącym komiksie wydawnictwa Bad Idea, który ukaże się 10 grudnia. Historia opowiada o księdzu, który będzie musiał odeprzeć atak gangsterów.
Ordained - pierwsze szczegóły
Co wiemy o thrillerze Ordained? Colin Farrell wcieli się w księdza Roya Craiga, który udziela ostatniego namaszczenia szefowi mafii. Gangster wyznaje mu na łożu śmierci wszystkie swoje najmroczniejsze sekrety, jednak ostatecznie nie umiera, przez co duchowny ląduje na celowniku zbirów, płatnych zabójców i skorumpowanych policjantów, którzy mają zamiar zmusić go do wiecznego milczenia. Nie wiedzą jednak, że Roy ma za sobą burzliwą przeszłość, dzięki której jest przygotowany na atak – i mają szczęście, że stara się przy tym przestrzegać szóstego przykazania.
Derek Kolstad, znany z Johna Wicka, napisał scenariusz do Ordained. Producentami są między innymi Dinesh Shamdasani i Benjamin Simpson dla Bad Idea oraz Joe i Anthony Russo dla AGBO.
Colin Farrell i bracia Russo - ostatnie aktywności
Colin Farrell w 2022 zadebiutował w roli Oswalda Cobblepota w filmie Batman od DC. Dwa lata później postać dostała swój własny solowy serial. Pingwin zebrał świetne recenzje i zachwycił widzów. W ostatnim czasie aktora mogliśmy oglądać także w takich produkcjach jak Duchy Inisherin, Wielka, odważna, piękna podróż i Balladzie o drobnym karciarzu.
Jeśli chodzi o braci Russo i ich firmę AGBO, właśnie zajmują postprodukcją filmu Avengers: Doomsday. Kolejne w kolejce czeka Avengers: Secret Wars. Ich przyszłość jest więc ciasno związana z Marvelem na najbliższe lata, jednak jak widać, mają także czas na inne projekty.
Źródło: The Hollywood Reporter, Deadline
