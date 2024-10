Colin Firth poszukuje prawdy. Zwiastun fabularyzowanego serialu o zamachu w Lockerbie

fot. Peacock / Sky / Carnival Film

Reklama

Lockerbie: A Search For Truth to nowy miniserial inspirowany prawdziwą historią zamachu terrorystycznego z udziałem samolotu pasażerskiego linii Pan American World Airways, do którego doszło w grudniu 1988 roku. Colin Firth wciela się w doktora Jima Swire'a, który staje się rzecznikiem prasowym dla rodzin 259 ofiar tragedii i usiłuje dowiedzieć się, co było jej prawdziwą przyczyną. Zobaczcie pierwszy zwiastun.

Lockerbie: A Search For Truth - zwiastun

Lockerbie: A Search For Truth - fabuła, obsada, premiera

21 grudnia 1988 roku 259 pasażerów i członków załogi zginęło, gdy 38 minut po starcie samolotu doszło do jego eksplozji prosto nad Lockerbie. Kolejne 11 mieszkańców straciło życie wskutek spadku samolotu na spokojne, szkockie miasteczko. W obliczu tragicznej śmierci swojej córki, doktor Jim Swire (Firth) zostaje rzecznikiem rodzin ofiar z Wielkiej Brytanii, które zjednoczyły się, aby domagać się prawdy i sprawiedliwości. Jim podejmuje nieustępliwą walkę, która nie tylko zagraża jego stabilnemu życiu, ale także całkowicie podważa jego wiarę w system sprawiedliwości.

Do obsady należą również Catherine McCormack, Rosanna Adams, Jemma Carlton, Harry Redding, Sam Troughton, Mark Bonner, Ardalan Esmaili oraz Selwa Jghalef.

Data premiery serialu została zaplanowana na 2 stycznia 2025 roku na amerykańskiej platformie streamingowej Peacock. Jeszcze nie wiadomo, kiedy produkcja zadebiutuje w Polsce.