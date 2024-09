Nominowany do Oscara aktor w nowym projekcie Stevena Spielberga? Trwają rozmowy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Steven Spielberg szykuje nową produkcję opartą na jego opowiadaniu, na którego podstawie David Koepp napisał scenariusz. Szczegóły fabuły niezatytułowanego filmu są trzymane w tajemnicy. Za produkcję odpowiada Kristie Macosko Krieger (Fabelmanowie, West Side Story).

W obsadzie znajduje się już kilka gwiazd kina: Emily Blunt, Colin Firth i Eve Hewson. Teraz serwis Deadline podał, że może do niej dołączyć Colman Domingo, który był nominowany do Oscara za rolę w filmie Rustin. Występował również w serialach Euforia oraz Fear the Walking Dead. Ostatnio mogliśmy go też oglądać w dramacie Sing Sing. Ponadto podłożył też głos Unicronowi w Transformers: Przebudzenie bestii. Obecnie prowadzone są z nim wstępne rozmowy. Studia Universal i Amblin nie skomentowały tych doniesień.

Choć serwis Deadline o tym nie pisze, to prawdopodobnie chodzi o projekt pt. The Dish, który będzie związany z tematyką UFO. Zdjęcia do filmu rozpoczną się w lutym 2025 roku w New Jersey oraz Atlancie, a premierę wyznaczono na 15 maja 2026 roku.

