Gwiazda nowego serialu Netflixa negocjuje rolę w nowym filmie Stevena Spielberga

The Hollywood Reporter poinformował, że Eve Hewson może wystąpić w nowym filmie Stevena Spielberga. Aktorka prowadzi wstępne rozmowy, aby zagrać w The Dish, czyli kolejnym projekcie popularnego reżysera, który opowie historię związaną z UFO. Hewson może dołączyć do Josha O’Connora, który już znajduje się w obsadzie filmu.

The Dish - Eve Hewson negocjuje rolę w filmie Stevena Spielberga

Eve Hewson niedawno zagrała w Para idealna, czyli nowym miniserialu od Netflixa. Wcześniej wystąpiła w Siostry na zabój, The Knick, Co kryją jej oczy oraz filmie Flora i syn. W najbliższych latach zobaczymy ją również w serialu Downforce oraz niezatytułowanym jeszcze filmie w reżyserii Noaha Baumbacha. Aktorka miała już okazję wcześniej współpracować ze Spielbergiem przy Moście szpiegów z 2015 roku.

The Dish opierać się będzie na scenariuszu Davida Koeppa, który wcześniej pracował nad dwoma częściami Parku Jurajskiego oraz Indianą Jonesem i Królestwem Kryształowej Czaszki. Producentką będzie Kristi Macosko Krieger (Fabelmanowie, West Side Story).

Premierę filmu zaplanowano na 15 maja 2026 roku. Dystrybutorem jest Universal Pictures.

