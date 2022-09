Come Back Home - zwiastun filmu. Donnie Yen pokazuje talent aktorski w dramatycznej roli

fot. materiały prasowe

Come Back Home to poruszająca i pełna napięcia historia ojca, który desperacko próbuje odnaleźć zaginionego syna. Donnie Yen w swoich mediach społecznościowych zapowiadał, że jest to najlepszy scenariusz, z jakim pracował w jakimkolwiek języku. Uważa też, że pod kątem czysto aktorskim stworzył tutaj najlepszą kreację w swojej karierze. Czy tak będzie w istocie? Zwiastun wiele obiecuje.

Come Back Home - zwiastun

W zwiastunie widzimy, że postać Yena i armia osób poszukujących dziecka będą zmagać się z wieloma zagrożeniami i przeciwnościami losu. Yen jest także producentem filmu. Za kamerą stoi Lo Chi Leung, znany z filmu The Bullet Vanishes. W obsadzie są także Cecilia Han (The Golden Doll) oraz Jia Bing.

Come Back Home - premiera w Chinach odbędzie się 3 października. Data premiery poza Chinami w obecnym czasie nie jest znana.