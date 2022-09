The Last of Us - zwiastun serialu HBO. To może być najlepsza adaptacja gry wideo w historii!

fot. HBO

The Last of Us to serial HBO oparty na wielokrotnie nagradzanej i uwielbianej przez wielu fanów serii gier wideo przeznaczonych na PlayStation. Z okazji The Last of Us Day, który obchodzony jest 26 września, do sieci trafił zwiastun produkcji. Możecie go sprawdzić poniżej.

Akcja produkcji dzieje się w świecie, który został opanowany przez tajemniczy wirus, który zamienia ludzi w bezmyślne, szalone kreatury lub w zaawansowanej fazie w ohydne, żądne krwi potwory. Bohaterami serialu są przemytnik Joel i nastolatka Ellie. Pierwszy zostaje wynajęty do przetransportowania dziewczyny do laboratorium w innej części Stanów. Okazuje się, że Ellie może być rozwiązaniem problemu wirusa. W czasie podróży między obydwojgiem wytworzy się specyficzna więź.

The Last of Us - zwiastun

The Last of Us

W obsadzie znajdują się Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Jeffrey Pierce, Nico Parker i Murray Bartlett. Za sterami produkcji stoją Craig Mazin (Czarnobyl) i Neil Druckman (twórca gier z serii). Gustavo Santaolalla, odpowiedzialny za kultową muzykę z gry, pracuje również nad muzyką do serialu.