Come To Daddy - zwiastun komediowego horroru. Elijah Wood i makabryczne spotkanie rodzinne

Bohaterem filmu Come To Daddy jest Norval Greenwood, uprzywilejowany mężczyzna, który przybywa do pięknego i odległego nadmorskiego domku swojego ojca. Szybko odkrywa, że ​​jego tata jest nie tylko palantem, ale ma również mroczną przeszłość, która spieszy się, by dogonić ich oboje. Teraz, setki mil od swojej wygodnej strefy komfortu, Norval musi walczyć z demonami, zarówno tymi prawdziwymi, jak i tymi nienamacalnymi, aby ponownie połączyć się z ojcem, którego ledwo zna. Saban Films zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu. Materiał jest dostępny poniżej.

W obsadzie znajdują się Elijah Wood, Stephen McHattie, Garfield Wilson, Martin Donovan, Michael Smiley i Simon Chin. Reżyserem produkcji jest Ant Timpson. Scenariusz do filmu napisał Toby Harvard.

Zobaczcie zwiastun:

Come To Daddy - premiera filmu w wybranych kinach i na VOD 7 lutego.