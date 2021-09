Conan Barbarzyńca - wiemy już, która z 3 wersji postaci jest najpotężniejsza

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Choć nie wszyscy nasi Czytelnicy zdają sobie z tego sprawę, Conan Barbarzyńca jest postacią starszą niż wszyscy superbohaterowie - Robert E. Howard powołał go do życia w 1932 roku na stronach magazynu Weird Tales. W blisko 90-letniej historii bohatera różni twórcy pokazali 3 zasadnicze jego wersje: dzikiego młodzieńca, bez dwóch zdań najpopularniejszą formę mężczyzny w średnim wieku i starca określanego najczęściej jako "Król Conan". Teraz Marvel ostatecznie potwierdził, która z nich jest najpotężniejsza.

W zeszycie Conan the Barbarian #25 pojawiła się krótka historia o tytule Until Our Stories End. Protagonista (trzeba dodać, że chodzi tu o wersję postaci w średnim wieku) wraz ze swoją wielką miłością o imieniu Belit dociera do świątyni, w której oboje zostają zaatakowani przez młodą inkarnację bohatera i Króla Conana. Pierwszy z nich relatywnie szybko ginie z rąk kobiety, natomiast dwie inne formy Conana mierzą się w brutalnym pojedynku.

Koniec końców wygrywa go Barbarzyńca w średnim wieku, odcinając swojemu rywalowi głowę.

Conan the Barbarian #25 - plansze

Dom Pomysłów nieprzypadkowo zdecydował się raz na zawsze wyjaśnić kwestię najpotężniejszej formy bohatera. Zeszyt Conan the Barbarian #25 stał się bowiem ku temu doskonałą okazją: był 300. komiksem o Conanie, który ukazał się pod szyldem Marvela.