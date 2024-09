fot. SIE

Concord zadebiutowało 23 sierpnia na PC oraz konsolach PlayStation 5 i już od samego początku tytuł ten nie miał lekko. Nie tylko zebrał on raczej przeciętne oceny w branżowych mediach, ale też kompletnie nie przyciągnął do siebie graczy. Można było spodziewać się, że twórcy i wydawca podejmą jakieś kroki, ale chyba nikt nie spodziewał się ich tak szybko i że będą one aż tak drastyczne.

Na łamach PlayStation Blog pojawił się wpis, w którym poinformowano, że serwery Concord zostaną wyłączone 6 września. Dodatkowo tytuł ten zostanie wycofany ze sprzedaży, a osoby, które go zakupiły, otrzymają zwrot wydanych pieniędzy. Będzie to obejmować zarówno grę w wersji cyfrowej, jak i fizyczne egzemplarzy.

Warto natomiast podkreślić, że dalszy los Concord nie jest jeszcze do końca jasny. Być może produkcja ta po jakimś czasie powróci ze zmianami lub na przykład w modelu free to play. Ryan Ellis z Firewalk Studios napisał, że twórcy "zastanawiają się nad jak najlepszym rozwiązaniem".

