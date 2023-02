Constantine 2 nadal w planach. Plotka zdementowana

fot. materiały prasowe

Jak donosi Entertainment Weekly Constantine 2 z Keanu Reevesem nadal jest w planach i prace nad nim wciąż trwają. Potwierdził im to rzecznik prasowy Warner Bros., czyli studia, które potencjalny sequel wyprodukuje i będzie jego dystrybutorem. Za kamerą ma powrócić Francis Lawrence, czyli reżyser pierwszej części.

Constantine 2 - plany DCU

Gdy w ostatni dzień stycznia 2023 roku, James Gunn i Peter Safran zaprezentowali swoje plany na pierwszy rozdział DCU, Constantine'a 2 wśród nich nie było. Jednakże twórcy podkreślali, że nie są to wszystkie projekty zawarte w tym rozdziale oraz nie wiemy, w którym mogą widzieć powrót Constantine'a. Równie dobrze może on być brany pod uwagę w dalszych planach. Prace nad projektem są przecież dopiero na bardzo wczesnym etapie i nie ma jeszcze nawet scenariusza. Ważnym aspektem jest fakt, że Constantine istnieje w tym samym rejonie mroczniejszego DC co Swamp Thing, który został ogłoszony przez twórców.

Na ten moment dodatkowych informacji na temat nie ujawniono.