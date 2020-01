Contagion - Epidemia strachu trafia do TOP 10 filmów na iTunes dzięki... koronawirusowi

Gdy pojawia się nowy wirus, który może zagrozić całej planecie, naukowcy próbują znaleźć lekarstwo i opanować panikę. Bohaterowie śledzą śmiertelną ścieżkę wirusa w tym pełnym napięcia thrillerze. S. Soderbergh stworzył portret strachu pokazując ile znaczy odwaga oraz wspólnota...

Tak brzmi oficjalny opis filmu Contagion - Epidemia strachu, który rozpoczyna się (uwaga: spoilery), gdy postać grana przez Gwyneth Paltrow wraca do Minnesoty z podróży służbowej w Hongkongu. Chociaż odczuwa zmęczenie i zauważa u siebie pewne zbliżone do przeziębienia objawy, zrzuca je na karb jet-laga. W ciągu 24 godzin umiera, podobnie jej syn. Mąż, grany przez Matta Damona, okazuje się odporny. Następnie film relacjonuje nam co się dzieje, gdy śmiertelny, pochodzący z Chin wirus rozprzestrzenia się na całym świecie, ściągając na niego chaos.

We wtorek ten thriller z 2011 roku (sic!) wbił się na 10. miejsce pod względem popularności na liście wypożyczalni filmów iTunes, którą dzieli z tytułami takimi jak: Joker (nr 1), Pewnego razu... w Hollywood (nr 3), Parasite (Nr 4) i Ślicznotki (nr 8).

To coś niespotykanego i nie lada wyczyn, który z pewnością jest bezpośrednio związany z wybuchem koronawirusa w Chinach. Podobnie w górę pnie się Epidemia (Outbreak) Petersena z 1995 roku

Pierwsze przypadki nowego koronawirusa 2019-nCoV zarejestrowano w grudniu w chińskiej miejscowości Wuhan. Od tego czasu można zaobserwować nie tylko silną transmisję wirusa na terenie prowincji, ale także w innych regionach Chin. Miasto Wuhan zostało właściwie odcięte od świata. Wirus zabił już ponad 100 osób.