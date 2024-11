John Wick uratowany przez Evę Longorię. Aktorka wspomina jedną błędną decyzję

fot. Apple TV+

Informowaliśmy, że Eva Longoria uratowała Johna Wicka. W kluczowym momencie, gdy do zamknięcia produkcji i skasowania projektu pozostało mniej niż 24 godziny, aktorka pokryła deficyt budżetowy w wysokości 6 mln dolarów. Longoria jest nawet wymieniona w napisach końcowych, jednak kulisy tej sytuacji pozostawały mało znane. Z okazji 10-lecia filmu ciekawostkę tę ujawnił reżyser Chad Stahelski, a Longoria również odniosła się do wydarzenia w rozmowie z Business Insider.

Eva Longoria o Johnie Wicku

Aktorka przyznała, że popełniła jeden błąd w kontekście Johna Wicka: związała się finansowo tylko z pierwszą częścią serii.

- Jestem wkurzona, że nie miałam udziału we wszystkich częściach. To była jednorazowa rzecz. Duże ryzyko, ale to jedyny błąd, jaki popełniłam.

Longoria wyznała, że w tamtym czasie stawiała dopiero pierwsze kroki jako producentka i nie miała jeszcze dużego doświadczenia. Dlatego przyznaje, że jej inwestycja w Johna Wicka nie była wynikiem genialnego wyczucia finansowego. Z tego powodu pojawił się ten frustrujący ją fakt, że nie powiązała się z kolejnymi częściami franczyzy w roli producentki.

Co ciekawe, dzięki tantiemom aktorka nadal co jakiś czas otrzymuje dochody z sukcesu pierwszego filmu. Chętnie spróbowałaby też swoich sił w kinie akcji. Chad Stahelski i David Leitch chcą ją zatrudnić w ramach podziękowań, jednak wciąż szukają dla niej idealnej roli w tworzonych przez siebie filmach.