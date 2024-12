Wiedźmin 4 - dlaczego Ciri została wiedźminką? Szef CD Projekt RED uspokaja graczy

fot. CD Projekt

CD Projekt RED zdecydował się zaskoczyć graczy i na The Game Awards 2024 zaprezentowano pierwszy zwiastun gry Wiedźmin 4. Nie tylko potwierdził on wcześniejsze doniesienia mówiące o tym, że Geralt z Rivii nie powróci w roli głównej, ale też zdradził, że w centrum opowieści znajdzie się Ciri i to ona będzie tytułową wiedźminką.

Decyzja o uczynieniu Ciri główną bohaterką nie wszystkim przypadła do gustu (więcej informacji na ten temat oraz analizę zwiastuna znajdziecie w tym miejscu), jednak Adam Badowski, szef CD Projektu, zdecydował się uspokoić graczy. We wpisie opublikowanym w serwisie X zapewnił on, że odpowiedzi na nurtujące społeczność pytania pojawią się w nadchodzącej grze.

Kochani, jeżeli zastanawiacie się, jak Ciri znalazła się na wiedźmińskiej ścieżce, cóż, Wiedźmin 4 opowie tę historię. Wielkie podziękowania i szacunek dla świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego.

Na odpowiedzi przyjdzie nam jednak trochę zaczekać. Nawet przybliżona data premiery gry Wiedźmin 4 nie została jeszcze ujawniona. Tytuł ten niedawno wszedł w fazę pełnej produkcji.