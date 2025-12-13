fot. Remedy Entertainment

Reklama

Po sukcesie pierwszej części Control z 2019 roku oraz powiązanego z nią Alan Wake 2, Remedy kontynuuje rozbudowę swojego połączonego uniwersum Remedy Connected Universe, spoiwem łączącym obie produkcje ma być zapowiedziana produkcja Control: Resonant.

Akcja Control: Resonant rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z pierwszego Control, kiedy nadnaturalne zagrożenie wydostaje się poza mury Oldest House i ogarnia Manhattan. Zmienia się także główny bohater. W nadchodzącym tytle nie kierujemy losami Jesse Faden a jej bratem - Dylanem.

Dylan musi nie tylko opanować niszczycielską moc, którą obdarzono go w eksperymentach FBC, ale też odnaleźć zaginioną siostrę, dyrektor Jesse Faden. W trakcie eksploracji zrujnowanego miasta bohater będzie konfrontował się z wpływami Hiss, organizmem Mold oraz innymi zagrożeniami, a także własną tożsamością i traumą.

Resonant przenosi akcję do wielu obszarów Manhattanu, które stopniowo przekształcają się w surrealistyczny koszmar. Miasto ma formę rozległych, połączonych stref, zachęcających zarówno do walki, jak i eksploracji, z licznymi sekretami i pobocznymi wątkami. Gracze będą mogli przenikać także do metafizycznej przestrzeni odzwierciedlającej psychikę Dylana, co rozwinie znane z pierwszego Control motywy zacierania granicy między światem materialnym a wymiarem paranaturalnym.

Co ważne, gra zmianie również swój pierwotny gatunek. Control: Resonant to RPG akcji z naciskiem na wybory i rozwój postaci, w której głównym orężem bohatera będzie Aberrant - zmiennokształtna broń biała.

Control Resonant - kiedy premiera gry?

Tytuł ma ukazać się w 2026 roku na PC (Steam, Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.