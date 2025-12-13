Prawdziwe szaleństwo! Zobaczcie zwiastun kontynuacji Control
Remedy Entertainment odkryło karty dotyczące przyszłości swojego uniwersum. Fiński deweloper oficjalnie zapowiedział kontynuację gry Control zdradzając jej tytuł oraz okienko wydawnicze.
Po sukcesie pierwszej części Control z 2019 roku oraz powiązanego z nią Alan Wake 2, Remedy kontynuuje rozbudowę swojego połączonego uniwersum Remedy Connected Universe, spoiwem łączącym obie produkcje ma być zapowiedziana produkcja Control: Resonant.
Akcja Control: Resonant rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z pierwszego Control, kiedy nadnaturalne zagrożenie wydostaje się poza mury Oldest House i ogarnia Manhattan. Zmienia się także główny bohater. W nadchodzącym tytle nie kierujemy losami Jesse Faden a jej bratem - Dylanem.
Dylan musi nie tylko opanować niszczycielską moc, którą obdarzono go w eksperymentach FBC, ale też odnaleźć zaginioną siostrę, dyrektor Jesse Faden. W trakcie eksploracji zrujnowanego miasta bohater będzie konfrontował się z wpływami Hiss, organizmem Mold oraz innymi zagrożeniami, a także własną tożsamością i traumą.
Resonant przenosi akcję do wielu obszarów Manhattanu, które stopniowo przekształcają się w surrealistyczny koszmar. Miasto ma formę rozległych, połączonych stref, zachęcających zarówno do walki, jak i eksploracji, z licznymi sekretami i pobocznymi wątkami. Gracze będą mogli przenikać także do metafizycznej przestrzeni odzwierciedlającej psychikę Dylana, co rozwinie znane z pierwszego Control motywy zacierania granicy między światem materialnym a wymiarem paranaturalnym.
Co ważne, gra zmianie również swój pierwotny gatunek. Control: Resonant to RPG akcji z naciskiem na wybory i rozwój postaci, w której głównym orężem bohatera będzie Aberrant - zmiennokształtna broń biała.
Control Resonant - kiedy premiera gry?
Tytuł ma ukazać się w 2026 roku na PC (Steam, Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.
Źródło: Remedy
