Control - wydawca broni decyzji o płatnej aktualizacji do wersji PS5 i Xbox Series X

505 Games

Niedawno poinformowano, że Control doczeka się wydania Ultimate Edition, które będzie zawierać grę oraz dwa fabularne rozszerzenia - The Foundation i AWE. Jednocześnie zdradzono, że tylko ta edycja doczeka się darmowej aktualizacji do wersji na konsole nowej generacji - PS5 i Xbox Series X. Decyzja ta spotkała się z ogromną krytyką ze strony graczy i tak naprawdę trudno się temu dziwić - wydawca wymaga od nich kupienia tego samego produktu raz jeszcze, by móc cieszyć się graficznymi ulepszeniami.

Wygląda jednak na to, że negatywne głosy graczy nie wpłyną na decyzję wydawcy. Firma 505 Games opublikowała komunikat, w którym broni swojej decyzji i stwierdza, że jest to najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. Jednocześnie zapewniono, że obecni posiadacze Control, dodatków i przepustki sezonowej będą mogli grać w ten tytuł na PS5 i Xbox Series X dzięki wstecznej kompatybilności. W ten sposób nie otrzymają jednak możliwości skorzystania z dodatkowej mocy tych urządzeń. Ta będzie bowiem dostępna “na wyłączność” Ultimate Edition.

Przeniesienie Control na konsole nowej generacji w jakiejkolwiek formie wiązało się z trudnymi decyzjami - ostatecznie zdecydowaliśmy się na stworzenie planu z Control Ultimate Edition. Przygotowanie odpowiedzi zajęło nam chwilę, ale nie oznacza to, że nie słuchamy społeczności. Przykro nam, że nie mogliśmy spełnić oczekiwań wszystkich, ale mamy nadzieję, że nadal będziecie wspierać Control i dziękujemy wam za wsparcie, którego do tej pory nam udzielaliśmy - czytamy w komunikacie 505 Games