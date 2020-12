Control i inne gry trafią do Xbox Game Pass. Microsoft ujawnia szczegóły

fot. 505 Games

Control to całkiem udana produkcja studia Remedy, która już za kilka dnia trafi do listy tytułów dostępnych w ramach opłaty abonamentowej Xbox Game Pass konsolach oraz urządzeniach z Androidem. Co istotne, najnowsza gra twórca przygód Alana Wake'a na tę chwilę nie będzie dostępna w ramach XGP na PC.

Wśród pozostałych produkcji znalazło się m.in. dobrze oceniane jRPG - Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age czy Greedfall. Graczy pecetowych może zaś ucieszyć obecność Doom Eternal w wersji właśnie na PC - wcześniej tytuł ten dostępny był w abonamencie Microsoftu, ale wyłącznie na konsolach.

Poniżej pełna rozpiska grudniowych gier w ramach opłaty Xbox Game Pass wraz z platformą i datą premiery w usłudze.

Control (konsole i Android) - 3 grudnia

Doom Eternal (PC) - 3 grudnia

Haven (PC i konsole) - 3 grudnia

Rage 2 (Android) - 3 grudnia

Slime Rancher (konsole i Android) - 3 grudnia

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC) - 3 grudnia

Yes, Your Grace (PC, konsole i Android) - 3 grudnia

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (PC i konsole) - 4 grudnia

Call of the Sea (PC, konsole i Android) - 8 grudnia

Monster Sanctuary (konsole i Android) - 8 grudnia

Starbound (PC) - 8 grudnia

Unto The End (PC) - 9 grudnia

Assetto Corsa

Gang Beasts (konsole i Android) - 10 grudnia

Greedfall

Superhot: Mind Control Delete (konsole i Android) - 10 grudnia